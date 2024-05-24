英國經濟地雷遍布 逼蘇納克豪賭

英國首相蘇納克宣布七月四日舉行國會大選，這場大選無論誰贏，都得面對英國經濟困境。

這個世界第六大經濟體受到二○一六年脫歐、新冠疫情拖累，二○二二年俄烏戰爭又帶來能源與食品價格飆升的衝擊，英國疫後經濟成長率名列Ｇ７末段班，只比因能源飆漲影響工業產出的德國好一點。

路透報導，經過這些衝擊，如今英國民眾荷包大受影響。英國中等收入民眾現在比德國同樣階層的民眾窮困百分之廿，也比法國中等收入民眾窮困百分之九。

二○二二年通膨失控高峰期，英國通膨率一度飆到百分之十一，創四十年新高。這導致民生物資和能源等各項物價全面大漲，當時傳出許多收入較低的英國人為了省錢買食材，冬天忍耐受凍盡量不開暖氣。

今年第一季英國經濟成長略見起色，但國際貨幣基金預估，今年英國經濟成長仍然只有百分之零點七。

二○一九年，保守黨時任首相強生以「完成脫歐」為號召贏得英格蘭南部年輕人和北部藍領支持，在當年的國會大選大勝。然而，保守黨治下的英國經濟不但未因脫歐而起飛，強生本人更是鬧出在疫情封城時開趴的「派對門」醜聞。繼任首相特拉斯推出的減稅措施，導致英國公債和英鎊價位暴跌，迫使特拉斯十天後收回成命，她本人也只當了四十四天首相就閃電下台。這次風波，更讓選民認為保守黨經濟施政堪稱無能，保守黨支持度也因此跌落谷底，至今未見起色。

支持度低迷之際，外界原本預期要到十月、十一月再行選舉，蘇納克卻決定七月舉行，是一九四五年以來首次。有何盤算？

政府內部人士透露，蘇納克認為，經濟環境不大可能比目前更顯著改善，紐約時報說，下半年英國通膨料將再次反彈回升，加上他推動移民轉安置非洲盧安達的計畫七月上路後恐引發反彈，提前選舉利多於弊。

政治新聞網Politico.eu分析，英國四月通膨年增率下滑至近三年來新低，消費者物價指數降至百分之二點三，移民轉送盧安達計畫尚未發酵；將於六月中登場、為期一個月的二○二四年歐洲國家盃足球賽盛會，英格蘭有望繳出佳績，七月四日適逢八強賽前夕，分析稱，蘇納克肯定認為「此時不做更待何時」。