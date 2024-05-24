民調慘輸工黨 蘇納克提前大選

英國首相蘇納克廿二日宣布七月四日提前舉行大選，表示英國人將能在這次選舉中決定未來。蘇納克領導的保守黨過去一年半在多項民調中落後在野黨工黨廿個百分點，一般預料英國將變天，執政十四年的保守黨這回將敗給工黨。

英國國會大選將在英格蘭、蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭選出下議院六百五十席，超越過半門檻三二六席的政黨組閣，黨魁成為首相。無一政黨過半時，則由席次最多的政黨找他黨組閣，如保守黨二○一○年曾與自由民主黨組織聯合內閣。英國前次大選是在二○一九年十二月十二日，時任首相強生帶領保守黨大勝。

英國必須在明年一月前改選國會，過去幾個月，各界持續關注蘇納克何時宣布國會改選。四十四歲的蘇納克廿二日站在唐寧街首相官邸門外淋著雨做出宣布。蘇納克表示，他已向查理國王報告取得同意，國會五月卅日解散，提前改選。

蘇納克說：「現在是英國選擇未來的時刻，決定是否想以我們獲得的進展為基礎繼續發展，還是要冒險回到原點，充滿不確定。未來幾周，我將為爭取每一票而奮鬥，我將贏得大家的信任，我也會向大家證明，唯有在我領導下的保守黨政府，才不會讓我們辛苦賺來的經濟穩定變得岌岌可危。」

工黨黨魁施凱爾對蘇納克的改選宣布，回應聲明強調「改變」。施凱爾說：「七月四日這天，你們將可做出選擇，大家將可以一起阻止亂象，我們可以翻過舊篇章，開始重建英國，改變我們的國家。」

保守黨因近來英國生活成本危機和多項醜聞，民調大幅落後工黨。法新社報導，蘇納克宣布國會改選後，倫敦Survation民調機構立即進行民調，發現工黨支持度為百分之四十八，保守黨則是百分之廿七，落後廿一個百分點。

選舉時間比外界預期提早數個月，蘇納克顯然下了一步險棋。過去半年來，保守黨落後工黨的民調差距一直無法拉近，歷來沒有執政黨能在這麼短的時間內追上這麼大的差距，遑論反超逆轉。「經濟學人」雜誌預估，假如明天就舉行投票，保守黨獲勝的機率只有百分之一。

路透報導，二○二二年十月出任首相的蘇納克，如今在黨內頗受孤立，愈來愈仰賴少數幕僚；但蘇納克似乎認為，通膨降低、經濟出現近三年來最快成長等利多消息，使得現在成為大膽冒險的最佳時機。