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日相岸田 ：未來十年是汽車業決勝負的關鍵時刻

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
日相岸田文雄說，未來十年是在汽車產業取勝的關鍵。歐新社
日相岸田文雄說，未來十年是在汽車產業取勝的關鍵。歐新社

日本東協將聯手制定未來十年的汽車戰略，日本首相岸田文雄23日說，未來十年對於能否在汽車產業取勝，至關緊要。

岸田在日經新聞於東京舉辦的未來亞洲論壇晚宴上說：「全球汽車產業正歷經變革性的浪潮，未來十年將是決定誰能得勝的關鍵。」

岸田證實了日經新聞先前的報導，也就是日本政府將首度攜手東協，制定2035年前的汽車合作計畫。他說，日本政府將聯手東協暨東亞經濟研究所（ERIA），擬定到2035年的產業前瞻，並制定成為油電車、電動車等環保車款生產重鎮的策略。ERIA是日本政府資助、位於印尼雅加達的智庫。

在此同時，岸田也說，由日本主導的亞洲零排放共同體（AZEC），繼去年12月的啟動峰會後，將於今年8月在雅加達舉辦部長級會議。AZEC包括澳洲，以及緬甸外的東協成員國。

岸田表示，將在下次的AZEC會議上，啟動會員國之間，在科技、金融、機構，以及電力、運輸、工業等領域人力資源的全面合作計畫，這是去碳化的關鍵。

他也說，日本將協助本國和東協的人工智慧（AI）新創公司，在東協建立AI基礎設施，目標是在五年內，訓練10萬名先進數位人才。

日本 東協 雅加達

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