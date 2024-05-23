大陸未正面回應教廷設代表處要求 專家：梵中歧見仍多

教廷日前再度提出到中國設立代表處的要求，中國未給予明確答覆。旅居中國的義大利籍梵中專家郗士分析，教廷與中國至少在宗教、政治、文化等3層面存在困難與鴻溝，需謹慎探索、慢慢解決問題。

教廷國務院長帕洛林樞機主教（Pietro Parolin）日前於向媒體表示，教廷盼在中國常設辦公室。路透社昨天在中國外交部記者會提問，梵蒂岡需創造何種條件才能實現此一目標，中國政府是否會同意在梵中沒有邦交情況下，讓教廷在北京設處。

中國外交部發言人汪文斌未正面回應問題，僅強調近年中梵保持接觸溝通，不斷增進瞭解互信，中國願努力推動中梵關係改善。路透社記者再度追問，教廷為提升梵中關係需創造何種條件，汪文斌回應「我剛才已經介紹了，中方願同梵方共同努力，推動中梵關係不斷改善。」

郗士（Francesco Sisci）昨天在義大利媒體「星期新聞」（Settimana News）撰文指出，教廷日前舉行的「首屆中國主教會議百年紀念研討會」，恰好凸顯羅馬教廷與中國間的歷史關係極其錯綜複雜。

郗士分析，梵中在宗教層面的難題是，羅馬教廷想要廣傳福音的企圖，讓北京政府感到不信任與懷疑；梵中在政治層面的分歧是，中國共產黨需要捍衛執政權力，羅馬教廷則要爭取宗教自由。

郗士表示，梵中最終歧異是文化層面，羅馬天主教源自2000多年前的西方文明，在過程中西方文化逐漸「內化」，現在羅馬天主教要進入中國，要再「翻譯」成另一種中華文化，2大傳統文明的本質大相逕庭。

郗士認為，梵中在宗教、政治、文化各層面都有鴻溝，且因互不瞭解造成許多錯誤認知，羅馬教廷與中國的歧見，在1924年上海舉行的首屆中國主教會議中就可看出，但當時中國正陷入軍閥割據，羅馬天主教相對有較多迴旋空間。

郗士表示，如今問題變得更加複雜，現在的中共政府對內控制力量強大，對外則感覺西方世界正齊將矛頭對準中國，而羅馬天主教在歷史上是西方世界的一部分，重要成員是由許多西方人組成，羅馬天主教迄今也仍與西方世界關係緊密。

郗士表示，中國天主教主教團主席沈斌、中國天主教愛國會秘書長譚立鑄應邀出席教廷研討會時，直言「政治問題對中國是基本關鍵」，教廷代表在會中則不斷重申「中國議題純粹是教務考量」，這顯示梵中間的對話有「斷層」，這個斷層有助緩解雙方正面交鋒，但也讓彼此交集變少。

郗士表示，在100年前的首屆中國主教會議，教廷策略是要盡量讓天主教融入中國人民生活，但今日情境完全不同，教廷的對話窗口是中國政府，不是中國人民，關鍵問題就變成「教廷能提供什麼，讓中國政府感興趣」。

郗士表示，對於如何解決梵中間各層面的歧見，教廷研討會沒有給出任何明確答案，更凸顯未來梵中雙邊對話，仍將充滿複雜與困難性。