中日韓峰會時隔4年舉行 將避談敏感議題

南韓總統辦公室今天宣布，中日韓三方峰會將於26、27日在首爾舉行，時隔4年多舉行的這次峰會預期以重建穩定對話為重心，避免觸及北韓核問題等敏感議題。

南韓聯合新聞通訊社報導，總統辦公室高層官員向媒體表示，北韓非核化或兩韓關係等都不是在短時間內能達成確切共識的議題，這次會議焦點將放在經濟民生關係，以及三國的貿易、產業、供應鏈合作上。

南韓國家安保室第一次長金泰孝今天宣布中日韓峰會日程時表示，這次會議將代表三國合作體制完全恢復，重啟定時舉行峰會的形式。並強調總統尹錫悅藉東南亞國家協會（ASEAN）峰會、20國集團（G20）峰會等國際領袖外交場合，持續推動中日韓峰會重啟，才終於敲定這次會議。

中日韓自2008年起透過每年舉行峰會的方式，希望提高區域合作，但受到三國之間雙邊關係變化與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，自2019年12月後中斷。

韓國外國語大學教授姜俊英接受訪問表示，這次三方峰會比起達成具體的協議，更重要的是重新建立中日韓領袖定期對話的管道。

分析指出，隨著美日韓合作日益強化，中國當局一定會對這次三方會談特別下心思，爭取更多外交空間。梨花女子大學北韓學系教授朴元坤指出，南韓在強化美韓、美日韓合作同時，反而擴大了能與中國對話的空間。

在27日的三方會談舉行前，尹錫悅26日將分別與中國國務院總理李強、日本首相岸田文雄舉行雙邊會議，會中預期仍可能提到三方會談時較難處理的北韓問題。

外界關注這次峰會是否可能促成中國國家主席習近平訪韓。習近平最近一次訪問南韓是在2014年7月，距今已近10年，之後南韓前總統文在寅曾2度訪中，但習近平都未依一般外交慣例回訪。