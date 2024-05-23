俄羅斯副參謀總長涉大規模收賄 第4名高階軍官被捕

俄羅斯國營通訊社今天報導，俄羅斯以貪腐罪名逮捕1名高階將領。俄羅斯在進攻烏克蘭2年多後，正在對軍事領導階層進行令人矚目的改組。

法新社報導，俄羅斯國營通訊社引述軍事法庭新聞單位報導，軍事法庭下令將俄羅斯參謀總部副參謀總長沙馬林（Vadim Shamarin）還押候審，因為他涉嫌大規模收賄，這項指控最高可處15年徒刑。

路透社引述俄羅斯媒體報導，俄羅斯以涉嫌大規模收賄罪名，關押參謀總部副參謀總長沙馬林中將，這是一系列逮捕高階軍官的最新一起。

根據俄羅斯「工商日報」（Kommersant）報導，沙馬林因涉嫌詐欺而遭關押，他的住所也遭到搜查。

這是自4月俄羅斯國防部副部長伊凡諾夫（TimurIvanov）因涉嫌收賄被關押候審以來，第4名被捕的高階國防官員。

另外，俄羅斯國防部人事主管庫茲涅佐夫（YuriKuznetsov）中將和俄羅斯第58集團軍前司令波波夫（Ivan Popov）少將也相繼被捕。

這一系列逮捕行動發生之際，俄羅斯國防部發生重大人事改組，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）本月解除久任國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）的職務，由前副總理貝洛索夫（Andrey Belousov）取代。

在國防部和參謀總部發生一系列逮捕行動後，克里姆林宮今天否認當局正在對俄羅斯高階軍官進行針對性的整肅行動。