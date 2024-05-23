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墨西哥競選舞台倒塌增至9死 總統候選人向群眾揮手…下秒急逃後台

中央社／ 墨西哥聖佩德羅加爾薩加西亞市22日綜合外電報導
墨西哥總統候選人阿爾瓦雷茲今晚在北部新利昂州造勢時，一陣強風導致舞台倒塌，造成至少9人喪命，約63人受傷。 路透
墨西哥總統候選人阿爾瓦雷茲今晚在北部新利昂州造勢時，一陣強風導致舞台倒塌，造成至少9人喪命，約63人受傷。 路透

墨西哥總統候選人阿爾瓦雷茲今晚在北部新利昂州造勢時，一陣強風導致舞台倒塌，根據該州州長賈西亞，這場意外造成至少9人喪命，另有約63人受傷。

事故地點是在墨西哥北部新利昂州（Nuevo Leon）聖佩德羅加爾薩加西亞市（San Pedro Garza Garcia）。新利昂州州長賈西亞（Samuel Garcia）指出，罹難者包含8名成人和1名兒童。他並趕往一家醫院探視在院中接受手術的3名傷者。

美聯社報導，事故影片顯示，阿爾瓦雷茲（JorgeÁlvarez Máynez）當時正向台下高喊他名字的群眾揮手，接著他抬頭一看，發現背後的巨型螢幕及金屬舞台鷹架朝他的方向倒塌，於是他迅速跑到後台以免被砸中。

根據社群媒體的影片，競選活動舞台突然朝人群倒塌，台上的政治人物趕緊找掩護，驚慌民眾尖叫逃竄，有人試著從金屬舞台鷹架底下爬出來。

談到瞬間颳起的狂風導致舞台倒塌，阿爾瓦雷茲告訴記者：「我不曾經歷過如此突如其來的事情。」

事故之後，軍警和其他官員在意外現場的公園巡視，許多嚇壞的人坐在附近，對這件慘劇仍心有餘悸。

阿爾瓦雷茲在當地醫院確認無礙後，隨即返回事故現場。他宣布暫停競選活動，希望當局調查這起意外，並請求調查過程保持透明。

墨西哥將於6月2日舉行總統大選，公民運動黨（Citizens' Movement）總統候選人阿爾瓦雷茲在民調暫居第3名，他的支持率遠遠落後執政黨候選人薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum），以及代表廣大反對派聯盟的加維斯（Xochitl Galvez），這兩人在民調分居1、2名。

墨西哥 舞台

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