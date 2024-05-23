罹癌治療中仍心繫慈善事業 英王室鬆口透露凱特近況

英國凱特王妃3月底宣布罹癌，目前仍在治療休養。肯辛頓宮22日回應媒體詢問她的近況，表示「王妃在得到醫療團隊許可前，預計不會重返工作崗位」，但她的慈善事業不會因此慢下來。

英國王室基金會幼兒中心本周發表一份新報告，詳細介紹職場的文化改變如何幫助家有幼兒的家長。凱特一直該中心的「推動力量」，養病時仍心繫這份報告並表示「興奮」。該報告發布時，許多王室觀察人員因此猜測凱特可能即將復出。

不過凱特的發言人表示：「學前教育是王妃極重視的事情，因此工作小組在過程中一直讓王妃知道所有進度，她也已經看過該報告。」一位王室資深助理向NBC新聞澄清：「當她得到醫生的批准後，就會重返工作崗位…現在她需要自己的空間和隱私來康復。」

凱特今年1月動過一場腹部大手術，並於3月22日透過影片宣布罹癌，表示正進行早期階段的「預防性化療」。她並未揭露得什麼癌症，自那時起便缺席公開場合。

她的丈夫威廉王子很少公開談論妻子的康復情況，5月初他造訪英國聖瑪麗社區醫院時，被問到凱特的近況表示：「她很好，謝謝關心。」