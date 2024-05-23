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日本東京火警民宅4死「1女+3兒童10歲以下」 遺體上有刀傷
日本警消人員今天在東京都品川區一處發生火警的民宅內，發現1名30多歲女性及3名未滿10歲兒童共4人死亡，另有1名40多歲男性受傷送醫。日媒報導，目前傳出遺體上有刀傷。
日本放送協會（NHK）報導，這起火警發生在今天下午1時30分左右，地點位於品川區戶越的兩層樓民宅，事發當時有親人在民宅外通報消防單位，表示「聞到焦臭味，且房門是上鎖的」。
消防人員抵達現場時火勢已熄滅，燒毀面積約3平方公尺。警視廳及消防單位表示，在屋內發現4人死亡，另有1名40多歲男性因吸入濃煙送醫，意識清楚。
4名死者包括1名30多歲女性及3名未滿10歲兒童。據參與調查相關人士透露，死者身上有刀傷。警方將聽取男性傷者說法，釐清詳細事發情況。
在事發民宅附近商店工作的女性說，有看到消防隊員進入巷弄內，但看不到火勢跟濃煙，也沒有聞到味道，「雖然來了好幾輛消防車，但並不清楚究竟發生了什麼事」。
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