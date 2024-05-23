美中角力之際 韓日中下周一將舉行2019年來首度高峰會

中國大陸、日本和南韓將舉行四年半來首次高峰會，跨出改善三方關係的第一步。

南韓首席副國家安全顧問金泰孝在新聞簡報上表示，南韓總統尹錫悅下周一將和大陸總理李強、日本首相岸田文雄會談。而尹錫悅將於周日分別李強和岸田會面。這將是李強2023年3月接任總理後首度訪問南韓。

金泰孝表示，高峰會將涵蓋六個合作領域，經濟與貿易、永續發展、醫療問題、科學與技術、災害與安全管理，以及人文交流，這些內容將列在三方的聯合聲明中。

受到疫情影響，三國高峰會擱置至今，隨著日本和南韓近年來和華盛頓關係日益密切，中國備感壓力。美國和這兩國亞洲主要盟友已將安全合作提升到這幾十年來的最高層次，主要是為提防北韓以及中國在軍事上變得更加強勢。

三國高峰會也凸顯南韓和日本面臨在取捨上的困難，一面中國大陸是他們最大的貿易夥伴，同時，他們也是美國的軍事同盟，美國在這兩個國家派有數萬駐軍。