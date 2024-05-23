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面對中國擴張海洋 日本菲律賓擬7月舉辦2加2會談

中央社／ 東京23日綜合外電報導

有關日本菲律賓的外交及防衛部長級會議，也就是所謂的「2加2會談」，日本政府正規劃最快今年7月舉辦。面對中國強化在東海及南海發展海洋，日本盼與菲國強化安保層面合作。

日本放送協會（NHK）報導，菲律賓面對該國船隻遭中國海警船發射高壓水柱等情況，跟中國在南海主權爭議上的對立日益加劇。

就在這樣的情況下，日本政府正規劃最快今年7月在菲律賓首都馬尼拉，舉行日菲外交及防衛的2加2會談。

目前已知日方將由外務大臣上川陽子及防衛大臣木原稔出席，菲律賓方面則由外交部長馬納羅（EnriqueManalo）及國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）與會，日方會基於本屆國會會期是否延長等情況來決定確切的舉行日期。

若這次的日菲外交及防衛2加2會談順利舉行，將是2022年以來第2次，有關雙方早日簽署「相互准入協定」（RAA）一事，屆時也會確認加速談判過程。相互准入協定可以讓兩國更易於實施軍隊間的聯合訓練。

基於日本去年曾出口雷達到菲律賓，預料這次2加2會談上也將針對出口其他防衛裝備品交換意見。

對日本來說，面對中國在東海及南海強化發展海洋，有意跟菲律賓強化安全保障層面的合作。

南海 日本 菲律賓

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