英國首相蘇納克1個月前就決定提前改選國會 這個詞是導火線

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）22日宣布將提前於7月4日舉行國會大選，並在內閣會議上表示：「在場諸位應該沒有人會介意」。蘇納克說，經濟前景正在好轉，正是大膽行動的時刻，掌握選擇權。

泰晤士報報導，蘇納克在1個月前，地方選舉投票結果揭曉前，就決定要提前改選國會。原本計畫是秋天，屆時通膨減緩加上下調利率，民眾比較有感。

但蘇納克調查輿情後發現，經濟復甦速度慢於預期，選民也傾向於不認為經濟復甦是保守黨的政績；蘇納克更在意對他個人的攻擊，特別是批他「戀棧」首相職位，所以決定放手一搏。

保守黨當初曾用類似字眼批評工黨首相布朗（ Gordon Brown），說他賴在首相府不走。保守黨評估，工黨可能會用相同招數對付蘇納克，乾脆提前改選。