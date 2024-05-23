泰國總理任命閣員遭質疑 憲法法庭要求提出解釋

泰國多名參議員上週向憲法法庭請願，認為總理賽塔任命新的總理辦公室部長皮奇有違憲之虞，要求法庭裁定兩人是否適任。憲法法庭今天受理這項請願案，要求賽塔15天內提出解釋。

泰國內閣4月底進行小幅改組，賽塔（SretthaThavisin）任命他的顧問皮奇（Phichit Chuenban）擔任總理辦公室部長。

皮奇在2008年以律師身分在一起有爭議的土地收購案中代表前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra），皮奇被認為把200萬泰銖裝在零食盒中送給當時審理案件的法官，試圖賄賂法官。儘管皮奇表示他不知道盒子裡裝了什麼，但法官認為皮奇是送零食盒的人，應該知道裡面裝什麼，最後皮奇仍被判處6個月有期徒刑。

有40位參議員因此認為賽塔和皮奇違反了憲法中關於內閣部長的道德規範，上週向憲法法庭請願，要求法庭裁定賽塔和皮奇是否適任。

皮奇21日下午突然閃電請辭，希望讓這件事就此止血，曼谷郵報（Bangkok Post）報導，皮奇21日在請辭前表示，他在就任前，相關單位已經確認過他的資格沒有問題，參議員此舉是為了消滅賽塔，因為如果參議員對他的資格有意見，可以只針對他就好。

儘管皮奇搶在憲法法庭開會前請辭，憲法法庭的法官今天開會後仍決議受理參議員的請願案，不過沒有如外界猜測暫停賽塔的職務，但要求賽塔在15天內提出為何要任命皮奇的解釋。