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墨西哥競選舞台倒塌5死50傷 總統候選人報平安

中央社／ 墨西哥市22日綜合外電報導

墨西哥北部新利昂州（Nuevo Leon）今天發生競選活動舞台倒塌事故，造成至少5人喪生，50人受傷，總統候選人阿爾瓦雷茲表示他沒有受傷。

綜合路透社和法新社報導，事故地點在聖佩德羅加爾薩加西亞市（San Pedro Garza Garcia），公民運動黨（Citizens' Movement）總統候選人阿爾瓦雷茲（JorgeAlvarez Maynez）在社群媒體上表示，一陣強風導致舞台倒塌。

阿爾瓦雷茲在被送往當地醫院後表示自己「沒事」，但他的團隊成員受傷，而他隨即返回事故現場。

阿爾瓦雷茲說：「現在唯一重要的事是照顧事故受害者。」

根據今天上傳社群媒體的影片，新利昂州州長賈西亞（Samuel Garcia）以這起事故為例，警告居民在當地大雷雨期間留在室內。根據最新消息，他指出這起事故造成至少5死50傷。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel LopezObrador）事發後隨即聲明慰問受害者家屬及政治支持者。

社群媒體 舞台

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