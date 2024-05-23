墨西哥競選活動「狂風吹垮舞台」釀6死50傷 恐怖畫面曝光

根據墨西哥當地報紙《Reforma》報導，22日晚間，墨西哥北部新萊昂州的一場總統競選造勢活動發生意外，一陣強風將造勢舞台吹垮，造成至少6人死亡、50人受傷。

墨西哥公民行動黨總統候選人阿瓦雷茲（Jorge Alvarez Maynez）在社群媒體上表示，在聖佩德羅加爾薩加西亞（San Pedro Garza Garcia）市舉行的活動中，一陣狂風導致舞台坍塌。

阿瓦雷茲被送往當地醫院後表示自己「沒事」，但競選團隊成員受傷。社群媒體上的事故影片顯示，當時群眾高呼阿瓦雷茲的名字，他也揮舞著手臂，接著抬頭看到巨大的螢幕和金屬結構向他倒過來。隨後可見，舞台上的人們迅速逃離，舞台的一部分被強風吹垮，壓到前方人群。

墨西哥總統羅培茲（Andrés Manuel López Obrador）引述當地州長的話證實，事故造成4人死亡，15人受傷。新萊昂州州長加西亞（Samuel Garcia）在社群媒體上分享一段影片，警告當地居民在強烈雷雨時留在室內。