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法屬新喀里多尼亞暴動 馬克宏：持續部署安全部隊

中央社／ 努美阿23日綜合外電報導

法屬太平洋群島新喀里多尼亞爆發30多年來最大暴動，總統馬克宏今天飛抵當地準備與官員舉行會談，盼替這起因爭議性選舉改革引發的致命暴動翻開新的一頁。

綜合法新社與路透社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天在新喀里多尼亞（NewCaledonia）首府努美阿（Noumea）與官員會面前表示，為平息當地致命動亂而部署的3000名安全增援人員，「只要有必要將持續留守下去，即使在（巴黎）奧運期間」也一樣。

這起暴動造成6人受傷，商家遭到洗劫，車輛和店家被縱火。法國政府已增派數大批警力協助讓情勢恢復控制。

勸暴動群眾離開街道會是一大挑戰，試圖說服獨派團體說馬克宏此行是來幫忙，也絕非易事，抗議民眾認為馬克宏和其政府必須為這場暴動負責。

馬克宏告訴媒體：「我和部長們及整個政府在這裡的目的，是與人民站在一起。」

「恢復和平、平靜、安全是優先要務。我們會處理最敏感的政治問題，以討論新喀里多尼亞的未來。」

馬克宏指出，他會與所有利害關係人商談，包括政治和經濟領域代表。

他說：「我滿懷尊重、謙卑…為罹難者著想的心來到這裡，決心盡一切努力讓情勢恢復平靜。」

法國國民議會近日通過法案允許住在新喀里多尼亞10年的法國居民參與省級選舉，激起新喀里多尼亞當地獨派勢力憤怒，認這項投票制度變革將稀釋原住民卡納克族（Kanak）選票。

新喀里多尼亞27萬人口，卡納克人占40%。

幕僚指出，馬克宏沒有預設方案，將與各方討論暴動後的重建工作，也將討論政治問題，但不太可能倉促做出重大決定。

這意味著馬克宏可能會讓「卡納克社會主義民族解放陣線」（FLNKS）等部分團體大失所望，不如他們所願的擱置選制改革。

法國1853年併吞新喀里多尼亞，1946年賦予這塊殖民地海外領地地位。新喀里多尼亞是世界第3大鎳礦產地，但這個產業目前陷入危機，1/5的居民生活在貧窮線以下。

法國 馬克宏

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