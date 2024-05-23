飛安優等生遇「死亡亂流」…新航CEO道歉 網挺危機處理：幫其他家上了一課

曾五度獲得「全球最佳航空公司」的新加坡航空（新航）21日遭遇致命亂流，造成1死至少70傷，該班機為波音777-300ER，原訂從倫敦飛往新加坡，後來緊急降落泰國首都曼谷，新航執行長吳俊鵬也錄製影片親上火線向乘客表達歉意。

新加坡航空臉書釋出一段2分49秒的影片，吳俊鵬表示，航班編號SQ321在1萬3,000公尺高的印度洋上空遭遇亂流，211名乘客及18名機組員，除了對罹難家屬致上最深歉意外，也承諾對其他受傷的民眾負起全責。

據了解，目前仍有80名乘客在曼谷的三美泰醫院（Samitivej Hospital），其中還有20人在加護病房，包括澳洲人、英國人、香港人、馬來西亞人、紐西蘭人、新加坡人和菲律賓人。

現階段新航已緊急派出一組團隊人員前往曼谷協助，另外昨天已有一架救援航班載運131名乘客和12名機組員返抵新加坡樟宜機場，今天會再將5名乘客送回。

影片底下不少人留言說，新加坡航空這次危機應變處理得很好，「誰也不願意發生這種事」、「機長與空服員們都盡全力拯救大家了」、「意外本來就很難預料了」、「其他航空公司看到你們這次的處理也上了一課」。

然而據星島網報導指出，有專家分析新航可能是碰到「晴空亂流」，但以現今飛航技術來講，開啟自動駕駛模式，一般客機可安全度過，直言造成死傷的情況十分罕見。

新航上一次發生死亡事故，發生在2000年10月31日，一架班機從新加坡經台北飛往洛杉磯，在台灣桃園國際機場錯誤跑道起飛後，機身才拉高即墜落撞向一旁的施工設備，斷裂成3截爆炸，造成機上179人中的83人死亡。