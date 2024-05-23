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英相蘇納克提前7/4大選 分析：把握短多先決戰

中央社／ 倫敦22日綜合外電報導

英國首相蘇納克今天宣布將提前於7月4日舉行國會大選。分析認為，在保守黨民調慘輸工黨約20個百分點之際，蘇納克決定把握短期利多提前決戰很合情理。

英國「衛報」指出，這將是1945年以來首次在7月舉行大選。一直以來蘇納克（Rishi Sunak）傳達的訊息是選舉會安排在今年下半年，鑒於保守黨民調大幅落後，外界原本預期要到秋天10、11月並推出進一步減稅的預算案後再行選舉。

政府內部人士透露，然而蘇納克被說服由於經濟環境屆時不大可能再有比目前更顯著的改善，加上他推動移民轉安置非洲盧安達的計畫上路後恐引發反彈，提前到夏天選舉更有利。紐約時報指出，根據英國法律，蘇納克只需在2025年1月底前舉行大選即可，但今年下半年英國通膨料將再次反彈回升。

法新社報導，首相官邸表示國會將在5月24日本會期休會前解決一些立法尚未完成事項，5月30日國會解散，接著正式展開為期約5週的選舉活動，現任者喪失議員資格。

政府則進入俗稱帷幕（purdah）的選前階段。在此期間公部門能行事的範圍有限，可能影響選民的新政策或重大變革宣導一概禁止，一切靜待選後。

英國國會大選將在英格蘭、蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭選出650席，贏得過半326席的政黨組閣，黨魁成為首相。無一政黨過半時由席次最多的政黨找他黨組閣，如同保守黨2010年時與自由民主黨（LiberalDemocrats）的聯合內閣。

英國前次大選是在2019年12月12日，當時保守黨在時任首相強生（Boris Johnson）帶領下大勝柯賓（Jeremy Corbyn）的工黨。

政治新聞網Politico.eu分析，目前保守黨在各項民調落後在野的工黨達20個百分點。然眼見今夏可望出現難得利多，此刻任誰都會做出與蘇納克一樣的決定。

保守黨眼下利多包括：疲軟的經濟終於看到隧道盡頭的曙光；移民轉送盧安達計畫尚未發酵；將於6月中登場、為期1個月的2024年歐洲國家盃足球賽盛會，英格蘭有望繳出佳績，7月4日適逢8強賽前夕，分析稱蘇納克肯定認為「此時不做更待何時」。

英國國家統計局（ONS）今天公布，英國4月通膨年增率下滑至近3年來新低，消費者物價指數降至2.3%，趨近英國央行英格蘭銀行（Bank of England）通膨率2.0%目標。

蘇納克年初力排眾議，將尋求庇護的移民轉送非洲盧安達的法案通過，行政部門預訂7月就會遣送第一批不符合留英資格的移民。分析直言若等秋天之後再行大選，保守黨將面臨更多諸如違反人權等負面批評。

保守黨 英國 蘇納克

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