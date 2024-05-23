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印17歲少年開保時捷酒駕撞死2工程師！獲法院輕判竟只要寫300字報告

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
印度一名17歲青少年無照酒駕且超速，開保時捷撞死2名工程師。取自YouTube影片
印度一名17歲青少年無照酒駕且超速，開保時捷撞死2名工程師。取自YouTube影片

印度日前發生一起酒駕死亡車禍，一名17歲青少年無照酒駕且超速，開著保時捷撞上一輛摩托車造成2人死亡，最終僅被勒令進行15天勞動服務，並繳交一篇有關道路安全的報告，引發當地民眾怒火，要求法院給予更嚴厲處分。

CNN報導，馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）副首長法德納維斯（Devendra Fadnavis）指出，該名17歲青少年19日於浦那市（Pune）開著保時捷超速，撞上一輛摩托車，造成2人死亡，遭到警方拘留，被送往少年司法委員會後，法院隨即讓青少年保釋離開，並勒令他進行15天社區勞動服務，參與道安法規研習課程並繳交300字報告當作處罰。

法德納維斯對法院以「寬容態度」處置酒駕，感到非常憤怒與不解，他表示、事發後浦那警局曾提請法院，將肇事的17歲少年視為成年人處置，但法院並未同意，仍以少年犯身分處置他，讓這位害死2條無辜生命的罪犯，無須付出對等代價。

印度在2015年修法，16歲以上的未成年人若犯行重大，可以像成年人一樣接受審判，而酒駕青少年已經17歲8個月，符合這項條件。

浦那市警察局長庫瑪爾（Amitesh Kumar）表示，該少年的父親因涉嫌允許未成年兒子駕車而被捕。印度法定駕駛年齡為18歲。此外，賣酒給少年的3名小販也遭警方逮捕。

獨立報報導，該名少年是著名房地產大亨的兒子。遭撞死的2人分別是25歲的Anis Awadhiya和Ashwini Kosha，均為軟體工程師，2人據稱當場死亡。

這起事件占據印度各大頭版，激起民眾怒火，許多人在社群媒體上譴責少年的保釋條件。死者家屬強忍淚水向記者說，允許未成年人開車是不對的，應該先學會如何開車，敦促當局對駕駛採取更嚴厲行動。

印度 酒駕

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