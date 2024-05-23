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美國荷蘭南海軍演 致力維護印太穩定與航行自由

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

美國海軍發布新聞稿表示，荷蘭與美國海軍22日在南海進行雙邊行動，以提升兩國間的互通性，並增進聯合戰備能力。

參與這次行動的包括美國海軍獨立級濱海戰鬥艦莫比爾號（USS Mobile, LCS 26）、路易斯克拉克級乾貨彈藥補給艦瓦利施拉號（USNS Wally Schirra, T-AKE8），以及荷蘭皇家海軍七省級巡防艦卓普號（HNLMS Tromp, F803）。

第7驅逐艦中隊隊長路易斯（Sean Lewis）說，荷蘭與美國「有著共同承諾，致力於維護印度-太平洋區域穩定和重要海上交通自由航行權」。

新聞稿指出，這次雙邊行動提供了寶貴機會來提升聯盟互通性，並透過執行複雜情境演練來改進聯合戰備力。

美國海軍定期與盟友和夥伴進行高等級的海上演習和行動，且持續提升活動的規模、範圍和複雜性，來設計各項有利於加強互通性、提升嚇阻力，並展現共同決心的聯合行動。

新聞稿稱此次行動期間，第15驅逐艦中隊（Destroyer Squadron 15）擔任第7驅逐艦中隊（Destroyer Squadron 7）與荷蘭之間的協調者。多邊行動既提升盟國海軍之間的互通性，也是自由開放印太地區的後盾。新聞稿指出，種種演變顯示出區域夥伴關係的實力、可互換性及合作精神。

作為美國海軍在東南亞的前沿部署驅逐艦中隊，第7驅逐艦中隊目前在美國第7艦隊責任區內進行輪調部署，擔任濱海戰鬥艦群的主要戰術和作戰指揮。

海軍 美國 荷蘭

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