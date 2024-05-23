支持台灣參與WHA 巴西民眾踴躍參加路跑活動

駐巴西代表處與巴西東北部謝吉貝州（Sergipe）瑪利亞多爾市政府19日共同舉辦「Run for Taiwan」友誼路跑賽，為爭取台灣參與世界衛生大會（WHA）集氣發聲。

當天清晨，瑪利亞多爾（Malhador）市議員及報名參賽的516名跑者，全數穿著印有「Taiwan Can Help」標語無袖背心，湧入市中心廣場。

市長朱尼爾（Francisco de Assis Araujo Junior）於開賽前向全體大眾介紹來住巴西代表廖志賢，並闡述本次為彰顯台灣參加WHA權益而舉辦路跑活動之理念，期盼透過媒體轉播讓各界重視此議題。

朱尼爾致詞後，即陪同廖志賢開跑，賽程共5公里，現場加油群眾手持中華民國國旗為選手加油，沿途主要地標皆佈置國旗及參與WHA宣傳標語，旗海飄揚。

賽後朱尼爾與廖志賢共同頒發優勝跑著印有中華民國國旗之友誼獎盃、獎金與紀念品，並接受當地電視台及報社採訪。

廖志賢受訪時感謝朱尼爾舉辦極具規模之路跑活動，為台灣加油集氣，以動態方式透過媒體向世界傳達台灣訴求，希望巴西各界正視台灣政府推案理念，支持台灣有意義參與WHA及世界衛生組織（WHO）。

當地新聞台ITNET於午間新聞報導友誼路跑活動訴求，肯定瑪利亞多爾市府與駐巴西代表處聯合呼籲國際重視全球衛生防禦體系不應遺留任何缺口。