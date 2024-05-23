快訊

星野源大動作否認出軌！日媒起底NHK女主播「去年就怪怪的」

是你嗎？協尋千萬富翁！統一發票千萬「特別獎」 還有3張未兌領

疑客人小孩「玩打火機」釀禍？高雄千坪賣場失火 老闆女嘆：父心血全沒了

支持台灣參與WHA 巴西民眾踴躍參加路跑活動

中央社／ 聖保羅22日專電

巴西代表處與巴西東北部謝吉貝州（Sergipe）瑪利亞多爾市政府19日共同舉辦「Run for Taiwan」友誼路跑賽，為爭取台灣參與世界衛生大會（WHA）集氣發聲。

當天清晨，瑪利亞多爾（Malhador）市議員及報名參賽的516名跑者，全數穿著印有「Taiwan Can Help」標語無袖背心，湧入市中心廣場。

市長朱尼爾（Francisco de Assis Araujo Junior）於開賽前向全體大眾介紹來住巴西代表廖志賢，並闡述本次為彰顯台灣參加WHA權益而舉辦路跑活動之理念，期盼透過媒體轉播讓各界重視此議題。

朱尼爾致詞後，即陪同廖志賢開跑，賽程共5公里，現場加油群眾手持中華民國國旗為選手加油，沿途主要地標皆佈置國旗及參與WHA宣傳標語，旗海飄揚。

賽後朱尼爾與廖志賢共同頒發優勝跑著印有中華民國國旗之友誼獎盃、獎金與紀念品，並接受當地電視台及報社採訪。

廖志賢受訪時感謝朱尼爾舉辦極具規模之路跑活動，為台灣加油集氣，以動態方式透過媒體向世界傳達台灣訴求，希望巴西各界正視台灣政府推案理念，支持台灣有意義參與WHA及世界衛生組織（WHO）。

當地新聞台ITNET於午間新聞報導友誼路跑活動訴求，肯定瑪利亞多爾市府與駐巴西代表處聯合呼籲國際重視全球衛生防禦體系不應遺留任何缺口。

WHA 巴西 路跑

延伸閱讀

挺台以觀察員身分參與WHA 布林肯：努力到最後一秒鐘

台灣記者申請採訪WHA被要求「中國護照」 外交部批：歧視性待遇

WHA倒數七天我國仍未收邀請 邱泰源：中國用力愈來愈大

將率隊叩關WHA 邱泰源：中國用力越來越大

相關新聞

印17歲少年開保時捷酒駕撞死2工程師！獲法院輕判竟只要寫300字報告

印度日前發生一起酒駕死亡車禍，一名17歲青少年無照酒駕且超速，開著保時捷撞上一輛摩托車造成2人死亡，最終僅被勒令進行15...

日本航空2客機在羽田機場擦撞！幸無人傷 已緊急停飛

日本航空一架客機在當地時間23日上午7點半左右，在東京羽田機場第一航廈停機坪與另一架準備飛往北海道新千歲的日航客機擦撞，...

美第2名農工感染H5N1禽流感！衛生官員：未見人傳人跡象

美國密西根州一名乳牛場工人，確診感染H5N1禽流感，是繼3月德州另一名乳牛場工人後，美國近期第二例同類個案。

馬來西亞慶祝衛塞節 大批信徒花車遊行

昨天是衛塞節（Vesak），馬來西亞國家元首伊布拉欣祝福佳節快樂，位於十五碑的錫蘭佛寺也有20多輛裝飾華麗的花車遊行，吸...

厄瓜多暴力升高 近1/3省進入緊急狀態

厄瓜多政府持續打擊販毒集團，在暴力衝突升高後，當局今天宣布全國近1/3省分進入緊急狀態

英相突宣布7月4日大選 執政保守黨民調慘…英國恐變天

英國首相蘇納克22日突然宣布將在7月4日提前舉行國會大選，英國衛報指出，執政14年的保守黨目前民調支持度落後主要在野黨工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。