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馬來西亞慶祝衛塞節 大批信徒花車遊行

中央社／ 吉隆坡23日專電

昨天是衛塞節（Vesak），馬來西亞國家元首伊布拉欣祝福佳節快樂，位於十五碑的錫蘭佛寺也有20多輛裝飾華麗的花車遊行，吸引大批信徒參與，紀念釋迦牟尼的誕生、成道和涅槃。

馬來西亞是多元種族國家，在大馬逾3300萬人口中，佛教徒約占600萬人，共同歡慶這個也被稱為「佛誕日」或「浴佛日」的節日。

伊布拉欣（Sultan Ibrahim）透過社群媒體平台臉書（Facebook）發文表示，種族和諧永遠是國家團結的支柱，他祝福馬來西亞所有的佛教徒衛塞節快樂。大馬各部會首長也表達祝福之意。

大馬媒體報導，衛塞節是紀念釋迦牟尼的誕生、成道和涅槃，位於吉隆坡十五碑錫蘭佛寺不僅有盛大遊行儀式，也同時是今年衛塞節在吉隆坡的慶祝中心。

昨天的衛塞節慶典由聯合慶祝衛塞節委員會（JWCC）主辦，今年的花車遊行約有20多個佛教團體參與。

主席黃逢保說，衛塞節是古印度曆法的月份名稱，一般是在5月，也是佛陀誕生日，有些國家稱為佛誕日。

大批信徒從21日晚間起就有慶祝儀式，信徒們從位於十五碑的錫蘭佛寺出發，約有20多輛裝飾華麗的花車遊行，途經吉隆坡十五碑（Brickfield）、中央藝術坊（Central Market）、拉惹朱蘭路（Jalan RajaChulan）和武吉免登（Bukit Bintang）等地區，遊行路途長達12公里。

另外，大馬媒體報導，佛光山東禪寺也是主要慶祝活動場所。

信徒藉由點香與蓮花形狀的蠟燭、供奉鮮花與儀式性沐浴佛像慶祝這個神聖莊嚴的節日。

數百名信徒也參與雪隆海南會館天后宮舉辦的「三步一拜，朝山拜願」活動，信徒們清晨即在天后宮山腳聚集，以每3步一跪拜方式，約2小時完成約一公里的朝山拜願活動。

佛教 吉隆坡 馬來西亞

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