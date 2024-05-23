以色列電視台關注台灣新政府 報導總統就職演說

以色列國際新聞電台i24NEWS以「台灣新任總統要求中國停止脅迫台灣」為題，報導賴清德總統在中國灰色地帶脅迫下，自信發表就職演說，擘劃施政藍圖及主要國家派祝賀團參加就職典禮。

i24NEWS是以色列唯一24小時多語言國際新聞頻道，除了英語，尚有希伯來語、法語及阿拉伯語等多國語言頻道，主要受眾除以色列民眾外，包含國際社群，其網站每月瀏覽人次達590萬，傳播力可觀。

i24NEWS報導援引總統賴清德社群媒體宣示就職的貼文指出，賴總統強調台灣對民主、自由的堅持不變，維持和平是唯一選項、追求長治久安的繁榮是目標。賴總統要求北京尊重台灣人的選擇，停止以政治及軍事手段威脅台灣，而應與台灣共同承擔國際責任，維持台海及區域和平穩定。

報導也引述我國防部5月20日所發布的中國機艦動態報告，在就職典禮前的24小時內，共有6架中國軍機飛越台海中線。為顯示國際上的參與，還對參加就職儀式的美國代表團以及日本、德國、加拿大等國議員代表團，以及12個與台灣保持正式外交關係國家的部分領導人，進行報導。

報導最後直接引用美國務卿布林肯（AntonyBlinken）向賴總統祝賀的發言，內容表示，華盛頓期待與他合作並「推進我們（台美）的共同利益和價值觀，深化我們長期的非官方關係，維護台海和平與穩定」。本則報導呈現站在世界舞台的台灣將持續邁步向前的重要訊息。