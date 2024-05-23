英相突宣布7月4日大選 執政保守黨民調慘英國將變天

英國首相蘇納克22日突然宣布將在7月4日提前舉行國會大選，英國衛報指出，執政14年的保守黨目前民調支持度落後主要在野黨工黨超過20個百分點，保守黨這次大選幾乎穩輸，工黨領袖施凱爾料將在選後成為新首相。

蘇納克宣布大選將在初夏舉行，對保守黨而言是一個高風險舉動，因為執政的保守黨因生活成本危機和多項醜聞，民調大幅落後工黨。蘇納克聲稱通貨膨漲得到控制且經濟正在好轉之後，最終決定了這個日期，稱這是「英國選擇未來的時刻」。

他表示:「我希望我擔任首相以來的工作表明，我們有計劃且願意採取必要的大膽行動，讓我們的國家蓬勃發展。」

蘇納克說，他已晉見國王查理，要求5月30日解散國會，國王已同意。

蘇納克最晚可在明年1月前舉行國會選舉，部分分析家認為他會盡量延後選舉時間，如今提前到7月，讓不少人驚訝。有人認為，蘇納克想藉此展現膽識，也有人猜測，保守黨內可能有人試圖對蘇納克提出不信任案，藉此延後選舉日期，導致蘇納克決定先下手宣布提前大選。