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美：俄反衛星武器 與美衛星同軌

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
俄羅斯聯合2.1B號運載火箭2022年9月自位於哈薩克的拜科努爾太空發射場發射升空。俄羅斯17日用同型火箭，將一顆美方認為是反衛星武器的衛星送入軌道。資料照片。美聯社
俄羅斯聯合2.1B號運載火箭2022年9月自位於哈薩克的拜科努爾太空發射場發射升空。俄羅斯17日用同型火箭，將一顆美方認為是反衛星武器的衛星送入軌道。資料照片。美聯社

美國表示，俄羅斯上周發射了一顆衛星，美方認為該衛星可能具備攻擊其他衛星的能力。

根據ＢＢＣ報導，美國國防部發言人萊德廿一日晚間表示，「俄羅斯將一顆衛星發射進入近地軌道，我方評估有可能是一個太空反制武器」。

萊德表示，五角大廈相信該俄方衛星「能夠攻擊近地軌道上的其他衛星」。他說，「俄羅斯將這個新型太空反制武器，部署到跟一個美國政府衛星相同的軌道。評估進一步表明，該衛星特徵形似之前在二○一九至二○二二年部署的太空反制酬載」。

萊德同時指出，華府將會繼續監控狀況，必須隨時準備保護自身利益。他說，「我們有責任隨時準備保護與保衛該領域、太空領域，並確保持續和無間斷支援聯合協同部隊」。

俄方尚未就此事發表評論，但俄羅斯外交部發言人扎哈洛娃同一天稍早宣稱，美國正尋求將太空變成「軍事對抗競技場」。

美國太空司令部發言人另外告訴路透，這顆衛星名為「Cosmos 2576」，十六日從莫斯科以北約八百公里的普列塞茨克太空發射場升空，「可能是一種太空反制武器，推測能夠攻擊其他近地軌道的衛星」。

俄羅斯聯邦太空總署在聲明表示，十七日的發射任務是「基於俄羅斯聯邦國防部的利益」。雙方通報發射日期有異，可能的原因是莫斯科時區比格林威治標準時間快三個小時。

太空分析師表示，「Cosmos 2576」似乎跟美方「USA 314」位於相同軌道，但美俄雙方均未提供進一步細節。

俄羅斯 太空 美國

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