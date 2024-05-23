接班越共總書記 蘇林有希望沒把握

越南是共產國家，由越共以黨領政，舉國權力位階排名第一的職位是越共總書記。國家主席蘇林算是第二把交椅，至於能不能如願當上總書記，只能說有希望沒把握，因為越南近年來由總書記阮富仲發起的反貪腐運動相當慘烈，眾多先前被看好的高官閃電落馬，現在距離二○二六年初總書記交棒的越共十四大還有一年半，變數仍多。

越共權力核心是政治局，目前共十六名委員，其中位階最高四人被稱為四大支柱，依次是總書記阮富仲、國家主席蘇林、總理范明正和國會主席陳青敏。

肅貪運動導致這些支柱頻頻換人。去年以來，阮春福、武文賞兩個國家主席因下屬和本身「違規」而下台，上個月國會主席王廷惠中箭落馬，本月政府辦公廳主任梅進勇涉及一座渡假村開發弊案被捕，唯一一個女性政治局委員張氏梅也爆出違紀辭職。

這一波人事更動，和各方爭取總書記大位的內鬥有關。蘇林過去擔任中央反腐敗指導委員會副主任和公安部長，以執行反腐運動之便，鬥垮不少政敵，如今升任國家主席後，對公安部還能有多少影響力，將是他爭取總書記位子的關鍵。

新加坡東南亞研究所訪問研究員阮克江表示，蘇林的問題之一是治理經驗有限，「除了公安部外，他沒有做過其他職位，就經濟和社會問題而言，他能不能有效治理有待觀察」。

蘇林過去幾年來全力執行總書記阮富仲交辦的肅貪任務，贏得阮富仲信任，讓他高升國家主席，且在總書記接班人競逐中領先。但蘇林過去幾年曾參與鎮壓環保運動、逮捕社運分子等行動，新加坡東南亞研究所研究員黎洪協說，蘇林的背景讓很多民眾懼怕他，「如果他當上總書記，人們擔心他可能利用安全單位把越南變成警察國家」。