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越南公安部長蘇林 任國家主席

聯合報／ 國際中心／綜合報導
蘇林廿二日在越南國會宣誓就任國家主席。（歐新社）
蘇林廿二日在越南國會宣誓就任國家主席。（歐新社）

越南國會廿二日選出新任國家主席，由公安部部長蘇林接掌。越南政壇因近年來的肅貪運動局勢趨於複雜，短短一年多來，國家主席職務兩度換人，蘇林出任國家主席有望更上一層樓角逐越共總書記大位。

在四七三名越南國會代表參加表決的情況下，四七二名代表贊成、一人不贊成，選出蘇林擔任國家主席。他就職宣誓表示，將會繼續反腐工作，並且發揮越南「竹子外交」特色。

在國會表決前，越南共產黨已推薦由蘇林出任國家主席。越南國會原本無規畫進行公安部長任免工作，讓蘇林一度有望擔任國家主席兼任公安部長，但引發是否合憲合法的討論。越南國會後來在廿一日臨時新增相關議程，在蘇林廿二日出任國家主席後免去他的公安部長職務，並由越南總理范明正指派公安部副部長陳國祖代理公安部長。

越南國家主席過去一年多以來兩度換人，先是阮春福因屬下多名官員違規失職負起政治責任，於二○二三年一月辭職；接任的武文賞又因違反黨員規定於今年三月請辭。

蘇林今年六十六歲，來自越南北部興安省，自二○一六年四月起開始擔任公安部長。蘇林作為公安部長，成為越南反腐運動的執行者，也是中央反腐敗反消極指導委員會副主任，主任則是越共總書記阮富仲。

法新社報導，分析家說，蘇林利用反腐執行者角色，以相關調查作為武器，扳倒多名政敵。不過，蘇林自己也涉及貪腐爭議。

蘇林二○二一年十一月因公前往英國，在號稱「撒鹽哥」的土耳其主廚格克切開設的餐廳享用金箔牛排，每份要價約台幣三萬七千元，畫面曝光後引發越南輿論關注，因為這份牛排相當於一般越南勞工半年薪水。越南一家麵店老闆事後拍攝了一段被認為影射該事件的短片，竟因「反國家行為」被判刑五年六個月。

越共將於二○二六年一月召開第十四次全國代表大會，誰會自高齡八十歲、已三連任的阮富仲手中接下總書記職務，仍不明朗。蘇林出任國家主席，成為下任總書記有力人選。

阮富仲今年一月曾被傳出身體狀況不佳。越南政壇自一月迄今，已有多名高官下台，包括前國家主席武文賞、前國會主席王廷惠等，這兩人落馬前角逐總書記呼聲也很高。

越南國會廿日也選出陳青敏任國會主席。

公安 越南 運動

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