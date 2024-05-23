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醜聞纏身又陷助理共諜案 德極右派歐洲議員遭切割

中央社／ 柏林22日綜合外電報導

極右派德國另類選擇黨歐洲議會選舉頭號候選人克拉爆發助理涉嫌共諜案，還稱納粹親衛隊成員不必然是罪犯，引發一連串醜聞後，該黨已禁止他投入造勢活動，力圖與他劃清界線。

法新社報導，德國另類選擇黨（AfD）的克拉（Maximilian Krah）疑似和俄羅斯與中國有關聯，目前正遭到調查。

克拉週末接受義大利媒體訪問時表示，納粹親衛隊（SS）成員不必然是罪犯，引發德國另類選擇黨的歐洲議會盟友、法國極右派政黨國民聯盟（NationalRally）不滿，而在昨天宣布和該黨切割，保持距離。

德國另類選擇黨高層今天找來克拉參加危機會議，克拉會後表示，他將退出黨的聯邦指導委員會。

克拉告訴德國「世界報」（Die Welt）：「我們現在最不需要的就是辯論關於我的事。德國另類選擇黨必須保持團結。基於這個理由，我將不再現身選舉造勢場合，並將卸下聯邦委員會成員身分。」

由於現行規定禁止3月18日之後修改歐洲議會選舉候選人名單，儘管克拉已成為黨的包袱，將他放在候選人名單首位的德國另類選擇黨在這場大選中注定擺脫不了他。

只有在刑事定罪而且遭判處至少5年徒刑的前提下，才可以撤銷候選人。

不過克拉可以在選後自行決定不擔任歐洲議會議員。

克拉在歐洲議會的一名助理涉嫌替中國從事間諜活動被捕後，面臨日益嚴重的危機。

克拉和另外一位德國另類選擇黨候選人拜斯特隆（Petr Bystron）也遭控收受金錢，在莫斯科資助的新聞網站散播親俄立場。兩人被迫否認相關指控。

德國檢方已經針對據報克拉疑似收受中國和俄羅斯資金一事，展開初步調查。

俄羅斯 德國

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