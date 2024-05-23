新航遇亂流…氣候變遷害的
新加坡航空一架從倫敦飛往新加坡的班機，21日遭遇致命亂流，導致1死至少70傷。雖然這波亂流形成的確切原因尚不清楚，但科學家推測可能與氣候變遷有關，未來像這樣的嚴重亂流可能成為一項更大的問題。
雷丁大學大氣科學教授威廉斯說：「我們最新研究發現，北大西洋地區的晴空亂流自1979年來增加55%，未來飛行將更加顛簸。若氣候繼續像我們預測的那樣變化，未來幾十年嚴重亂流將增加一倍、甚至兩倍。」
新航聲明表示，這架航班編號SQ321的班機，在緬甸伊洛瓦底江流域上空突然遇到強烈亂流，飛機在4分鐘內急降約6,000英尺（1,830公尺），緊急轉降在曼谷機場。機上共有211名乘客和18名機組員，其中一名73歲英國籍男子疑似因心臟病發過世。
雖然新航遭遇的亂流形成原因尚不清楚，但過去十年發表的一系列研究顯示，氣候變遷將使亂流在未來變得更加嚴重。英國雷丁大學研究員2017年發表在期刊「大氣科學進展」上研究顯示，大氣二氧化碳濃度若增加一倍，輕度亂流會增59%，中度亂流增4%，中、重度亂流可能暴增127%。
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