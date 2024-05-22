英防相：俄中在烏克蘭合作 印太須更致力全球安全

英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）今天演說提到，英方掌握證據，俄羅斯和中國正在作戰裝備（combat equipment）上進行合作，以將相關裝備用於烏克蘭戰場。

夏普斯示警，若英國在印太區域的夥伴輕忽發生在歐洲境內、烏克蘭遭遇的非法侵略，則包含印太區域在內的全球安全都將承受後果。

他說，光是言辭主張對抗威權主義還不夠，應採取更多行動與威權競爭。

他並提到，為促進印太區域對全球安全做出更多具體貢獻、提升區域成員的能力，英國有意擴大發展與印太區域成員的軍事夥伴關係，並計畫在「每一塊大陸」強化與安全防衛盟友的協同訓練。

此外，英國政府將加強與產業界合作，擴展英國先進防衛科技及各項能力的出口。

夏普斯強調，盟友夥伴不僅是越多越好，還得確保他們願意為集體安全做出更多努力。

夏普斯將出席5月31日至6月2日在新加坡舉行的國際安全論壇「香格里拉對話」（Shangri-LaDialogue）。他今天預告，屆時他將向印太區域夥伴喊話，「幫助我們（歐洲），就是幫助你們自己；我們（歐洲）的安全就是你們的安全」，國際秩序只有在獲得全球支持並普遍適用時，才能發揮功效。

他說，澳洲、英國、美國的「三方安全夥伴關係」（AUKUS），以及英國、義大利、日本共同研發第6代匿蹤戰機的「全球空戰計畫」（GCAP）都是極佳例證，說明位處不同大陸的理念相近夥伴可以為共同的安全利益達成可觀成就。

夏普斯今天出席年度「倫敦防衛會議」（LondonDefence Conference）並發表演說。

他曾在1月一場政策演說示警，世界已由「戰後」過渡至「戰前」時期，冷戰後的「和平紅利」時代已結束，5年內世界恐得同時應對涉及俄羅斯、中國、伊朗和北韓的多場衝突。

夏普斯今天再次發出類似警告，並提到由俄羅斯、中國、伊朗和北韓主導的「威權國家軸心」已升高行動、在世界不同地方激發衝突和緊張，並日益強化合作。

然而，儘管世界局勢日益嚴峻，夏普斯認為，整體而言，英國及盟友夥伴至今為增進集體安全所做的努力依然不足以應對挑戰。

他說，民主世界已證明自己有能力說正確的話，在多數情況下也能做正確的事，但行動的規模和速度仍有待加強。

此外，夏普斯提醒各界面對現實：儘管國際間存在強健同盟，至今依然有許多國家對俄羅斯非法侵略烏克蘭採取觀望態度、寧願多方押寶，甚至十分樂意為俄羅斯的能源及其他產品提供替代市場。

夏普斯呼籲自由民主世界「清醒過來」、直面現實：俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和他的專制威權好朋友的世界觀，與西方民主政體截然不同。

眼見過去25年來，面對蒲亭及他在北京、平壤和德黑蘭的盟友在國內厲行高壓統治、在國外採取侵略作為，西方各國的回應卻謹小慎微、畏首畏尾，蒲亭等人自然大受鼓舞。夏普斯呼籲，「世界該醒醒了」。他在演說總計提了3次「醒過來」。25年大約是從蒲亭首次掌權起算。

北大西洋公約組織（NATO）75週年峰會7月將在華府召開。夏普斯說，他屆時將呼籲全面提高北約成員國防衛支出最低標準，由現行國內生產毛額（GDP）占比2%提升至占比2.5%。英國已承諾至2030年結束前達成這個目標。

目前在北約32個成員國之中，僅不到20個國家今年可望達成防衛支出在GDP占比2%的低標。英國的防衛支出多年來在GDP占比超過2%，但仍不及波蘭、美國、希臘、愛沙尼亞、立陶宛等防衛支出達GDP占比2.5%以上的國家。

同時，夏普斯指出，儘管北約永遠會是自願性質的防衛同盟，從集體防衛和集體嚇阻的角度來說，「數量」依然具有意義。因此，他認為所有現在從北約集體防衛機制獲益、因而得以享受自由的國家，都該加入北約，為集體防衛做出貢獻。

夏普斯這番話除了是支持北約在各國「自願加入」的前提下擴大陣容，也是提醒愛爾蘭、奧地利等所謂軍事中立國為集體安全盡「該盡的責任」。

另一方面，關於盟友夥伴對集體安全應盡的努力，夏普斯另舉例，一如歐洲無法繼續一廂情願期待美國贊助歐洲的安全，當從歐洲到亞洲的出口商和消費者都能從確保航行自由獲益，各國不該認為僅由美、英兩國出手打擊在紅海（Red Sea）非法攻擊商船的葉門激進組織「青年運動」（Houthi），是恰當的作法。