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俄提案修改海洋邊界引北約國家擔憂 官網刪除草案未提供解釋

中央社／ 莫斯科/哥本哈根22日綜合外電報導
俄羅斯提案修改俄國在波羅的海東部的海洋邊界，引發芬蘭、瑞典、立陶宛及愛沙尼亞等北約成員國困惑和擔憂。美聯社
俄羅斯提案修改俄國在波羅的海東部的海洋邊界，引發芬蘭、瑞典、立陶宛及愛沙尼亞等北約成員國困惑和擔憂。美聯社

俄羅斯國防部昨天提案修改俄國在波羅的海東部的海洋邊界，引發芬蘭、瑞典、立陶宛及愛沙尼亞等北約成員國困惑和擔憂後，莫斯科今天已從官方網站撤下這項草案。

路透社報導，俄羅斯官方入口網站昨天公告的俄國國防部法令草案，擬議修改俄國位於芬蘭灣（Gulf ofFinland）東部周圍島嶼和加里寧格勒（Kaliningrad）的海洋邊界，以便擴大其領海範圍。

不過，這項提案今天已從俄國官方入口網站刪除，一條訊息僅說明「草案已刪除」，但未提供任何解釋。俄國國防部並未回覆路透社的置評請求。

俄國國防部在這項正式呈遞的草案中說，蘇聯1985年測量邊界時採用的是20世紀中葉的航海圖，與更現代的地圖座標不完全相符。

另據法新社報導，立陶宛今天就俄國單方面延伸海洋邊界至立陶宛和芬蘭水域的計畫一事召見俄國外交代表，並警告此舉可能是混合戰計畫的一環。

立陶宛外交部表示，正在召見「俄羅斯聯邦一名外交代表並要求提供完整的解釋」。

芬蘭外長瓦爾通寧（Elina Valtonen）告訴法新社記者，赫爾辛基當局「正在關注局勢」，「我們並未接獲有關俄羅斯正在計劃什麼的正式消息」。

立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在社群媒體X發文說，「俄羅斯的另一項混合行動正在進行中，這次試圖在波羅的海散布恐懼、不確定性以及對俄國意圖的疑慮」。

俄羅斯 國防部 立陶宛

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