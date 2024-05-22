日本案發58年「1家4口滅門慘案」震驚社會 9月26日宣判再審結果

日本58年前發生震驚社會的一家四口遭滅門慘案，被檢方認定行凶的袴田巖雖被判處死刑定讞，但經二度聲請再審獲准後，歷時7個月的再審已在今天結束，訂9月26日宣判再審結果。

日本放送協會（NHK）、日本經濟新聞及每日新聞報導，這起靜岡縣一家四口遭滅門及縱火慘案發生在1966年的6月30日凌晨，警方在完全燒毀民宅中發現擔任味噌製造公司專務的一家四口遺體，並在同年8月逮捕同公司員工袴田巖。

案件經過審理，雖然袴田巖在庭上主張自己無罪，但仍在1980年被判決死刑定讞。

隨著袴田巖方面二度聲請再審，靜岡地方法院2014年做出同意開始再審的決定，讓袴田巖在被捕後約48年獲得釋放。雖然東京高等法院後來撤銷地院決定，但最高法院發回高院更審，東京高院最後在2023年3月也同意開始再審。

檢方在過程中放棄提出特別抗告，所以靜岡地院去年10月進行再審的首度公開審理。

在今天進行的再審最終庭審中，檢方根據狀況證據等綜合考量再度求處被告死刑，而辯方律師也在最終辯論上再度主張被告無罪，最後由袴田巖的姊姊袴田秀子（音譯）進行意見陳述。至此歷時約7個月的再審結束，訂9月26日宣判再審結果。

此案最大爭點在於案發1年2個月後才在味噌桶內被發現的「5件血衣」上所殘留血跡自不自然，及是否真的是犯嫌在作案時所穿。這些衣物上殘留紅色血跡，且在最終判決時成為定罪關鍵證據。

檢方今天在庭上表示，浸泡在味噌中一年多的衣服上，仍可能留有紅色血跡，所以主張血衣是袴田巖作案時所穿著的衣服。

檢方也強調，「一瞬間就剝奪4名死者的未來，犯行結果極為嚴重」，再度求處死刑。

不過，辯護律師團表示，浸泡在味噌中超過一年的衣服上面的血跡不會是紅色，認為所謂的「5件血衣」是調查單位捏造的證據，主張被告無罪。

袴田秀子今天代替弟弟出庭陳述意見時，引用了袴田巖被逮捕後寫給母親的信中所述內容，「我夢見母親了，母親，不用太久我就會證明真相回來的」。

一路走來始終支持弟弟的袴田秀子聲音顫抖地說，「我們奮鬥了58年，我已經91歲，弟弟也88歲了，我們的人生所剩無幾，我懇請讓我弟弟巖能夠生活得像一個人」。

由於此案被外界質疑很可能是「冤案」，在獲判無罪機率很高的情況下，檢方至今仍堅持主張有罪並求處極刑，遭外界批評是「面子問題」，不過，檢方一名幹部表示，「這是虛心坦然審視證據後的結果，不是為了面子」。

檢方這次列舉的有罪主張理由，很多都在2023年高院同意開始再審時，認為無法推定犯人就是袴田巖而被駁回。因此，不少檢方相關人士研判，這次再審要做出有罪判決有困難。