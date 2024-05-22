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歐盟與摩爾多瓦簽國防安全協定 加強因應俄羅斯威脅

中央社／ 布魯塞爾21日綜合外電報導
歐洲聯盟（EU）今天與已經申請入盟的摩爾多瓦簽署安全與國防協定，以協助摩爾多瓦增強能力應付俄羅斯的威脅。路透社
歐洲聯盟（EU）今天與已經申請入盟的摩爾多瓦簽署安全與國防協定，以協助摩爾多瓦增強能力應付俄羅斯的威脅。路透社

歐洲聯盟（EU）今天與已經申請入盟的摩爾多瓦簽署安全與國防協定，以協助摩爾多瓦增強能力應付俄羅斯的威脅。

法新社報導，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天與摩爾多瓦總理雷奇安（DorinRecean）會面時表示：「摩爾多瓦今天成為第一個與歐盟簽署安全與國防夥伴關係的國家。」

他並表示：「其他國家將跟進，以創造一個朋友網絡來打造強大的安全與國防，包括從網路安全到對抗混合戰威脅等領域更緊密合作。」

摩爾多瓦是前蘇聯加盟共和國之一，右與烏克蘭接壤，左與羅馬尼亞為鄰。在俄羅斯全面侵略烏克蘭後，摩爾多瓦推動加入歐盟，激怒蘇聯時期老大哥俄國。

歐盟成員國目前正在辯論是否6月與摩爾多瓦展開入盟談判。若開始談判，將開啟摩爾多瓦為了入盟而進行數年的改革程序。

摩爾多瓦當局已一再指控莫斯科為了阻撓其與西方靠攏的進展，持續尋求讓摩爾多瓦陷入不穩。

歐盟並未公開與摩爾多瓦新夥伴關係的細節。一名官員僅表示，這份協定旨在改善摩爾多瓦「保護領土與獨立性」的能力。

歐盟還說，他們目前也正在努力與一些其他「特定夥伴」達成類似協議。

摩爾多瓦今年稍早才與歐盟主要成員國法國簽署雙邊國防協議。之所以出現這些加強摩爾多瓦安全的行動，是因為基希納烏（Chisinau，摩爾多瓦首都）與親俄分離主義分子之間的緊張近期升溫。

在摩爾多瓦分離主義勢力控制的地區聶斯特河沿岸（Transnistria），親俄官員今年2月請求俄羅斯「保護」。

聶斯特河沿岸是夾在摩爾多瓦與烏克蘭之間一塊狹長地區，1992年經過一場短暫衝突後脫離摩爾多瓦，俄羅斯在當地有1500名駐軍。

俄羅斯 歐盟 烏克蘭 羅馬尼亞

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