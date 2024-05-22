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泰國參議員質疑適任資格 新閣員閃電請辭盼止血

中央社／ 曼谷22日專電
泰國多名參議員上週向憲法法庭請願，認為總理賽塔（圖）任命的總理辦公室部長皮奇有違憲之虞。路透社
泰國多名參議員上週向憲法法庭請願，認為總理賽塔（圖）任命的總理辦公室部長皮奇有違憲之虞。路透社

泰國多名參議員上週向憲法法庭請願，認為總理賽塔任命的總理辦公室部長皮奇有違憲之虞，要求法庭裁定兩人是否適任。就在憲法法庭開會前夕，皮奇閃電請辭，盼為此事件止血。

泰國內閣4月底進行小幅改組，賽塔（SretthaThavisin）認命他的顧問皮奇（Phichit Chuenban）擔任總理辦公室部長。

皮奇在2008年以律師身分在一起有爭議的土地收購案中代表前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra），皮奇被認為把200萬泰銖裝在零食盒中送給當時審理案件的法官，試圖賄賂法官。儘管皮奇表示他不知道盒子裡裝了什麼，但法官認為皮奇是送零食盒的人，應該知道裡面裝什麼，最後皮奇仍被判處6個月有期徒刑。

有40位參議員因此認為賽塔和皮奇違反了憲法中關於內閣部長的道德規範，上週向憲法法庭請願，要求裁定賽塔和皮奇是否適任。

憲法法庭的法官預計明天開會討論是否收下這個請願案，不過就在開會前夕，皮奇昨天下午突然閃電請辭，希望讓這件事就此止血。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，皮奇昨天在請辭前表示，他在就任前相關單位已經確認過他的資格沒有問題，參議員此舉是為了消滅賽塔，因為如果參議員對他的資格有意見，可以只針對他就好。

曼谷郵報引述不具名法庭消息來源指出，儘管皮奇已經請辭，憲法法庭仍需開會討論是否要收下參議員的請願案。

泰國內閣改組後風波不斷，前外交部長班普里（Parnpree Bahiddha-nukara）在改組名單公布當天因為未能持續兼任副總理一職而請辭；前財政部副部長克里沙達（Kritsada Jinavijarana）也在改組公布後2週內宣布請辭，政治分析家認為因為改組後，克里沙達被分配到負責的事務層級較低，他因此不滿而請辭。

泰國 議員 賽塔

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