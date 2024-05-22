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法屬新喀里多尼亞連續9天致命暴亂 馬克宏將到訪盼化解紛爭

中央社／ 新喀里多尼亞努美阿22日綜合外電報導
法國總統馬克宏即將抵達法屬太平洋群島新喀里多尼亞，力求結束連續9天的致命暴亂。歐新社
法國總統馬克宏即將抵達法屬太平洋群島新喀里多尼亞，力求結束連續9天的致命暴亂。歐新社

法屬太平洋群島新喀里多尼亞發生暴動，島上官員今天說，縱火者昨天晚上燒毀學校和數百輛汽車。法國總統馬克宏即將抵達訪問，力求結束連續9天的致命暴亂。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）昨天搭機離開巴黎，前往新喀里多尼亞（New Caledonia）這個動盪的地區。這是一個受歡迎的度假勝地，不過，道路上現在四處可見燒焦的車輛，許多商店、學校和其他建築都被燒成灰燼。

有27萬居民的新喀里多尼亞5月13日以來爆發動亂，衝突已造成6人死亡，數百人受傷。

法國當局說，自從巴黎調派1050名士兵、特種警察和國安增援部隊到新喀里多尼亞，其中包括部署到「高度敏感」的地區後，暴力事件已經有所緩解。

然而，市長辦公室告訴法新社，昨天晚上在新喀里多尼亞首府努美阿（Noumea）的兩所小學和一家汽車經銷店的300輛汽車付之一炬。

這場40年來最嚴重的暴動被歸咎於法國計劃給予數以千計的非原住民投票權，原住民卡納克族（Kanak）認為這將稀釋他們的選票。

法國當局表示，自動亂開始以來，警方已經逮捕280多名「暴徒」。

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