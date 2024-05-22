角逐總書記大位？越南2年內2度換國家主席 公安部長蘇林接任

越南國會今天選出新任國家主席，由公安部部長蘇林接掌。越南政壇局勢複雜，短短一年多來，國家主席職務兩度換人，而外界認為蘇林出任國家主席，意在角逐總書記大位。

在473名越南國會代表參加表決的情況下，472名代表贊成、1人不贊成，選出蘇林（To Lam）擔任國家主席。他就職宣誓表示，將會繼續反腐工作，並且發揮越南「竹子外交」特色。

在越南國會表決前，越南共產黨已推薦由蘇林出任國家主席。越南國會原本無規劃進行公安部長任免工作，讓蘇林一度有望擔任國家主席又兼任公安部長，但這樣的安排引發合憲合規與否的討論。

越南國會接著在21日臨時新增相關議程，在蘇林22日出任國家主席後免去他的公安部長職務，並由越南總理范明正（Pham Minh Chinh）指派公安部副部長陳國祖（Tran Quoc To）代理公安部長。

越南國家主席過去一年多以來兩度換人，先是阮春福（Nguyen Xuan Phuc）為了底下多名官員的違規與失職負起政治責任，於2023年1月自請辭職；接任的武文賞（Vo Van Thuong）又因違反黨員規定於2024年3月請辭。

蘇林今年67歲，來自越南北部興安省（HungYen），自2016年4月起開始擔任公安部長。作為公安部長，蘇林是越南反腐運動的執行者，也是中央反腐敗反消極指導委員會副主任，主任則是越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）。

高舉反腐大旗的蘇林2021年11月因公前往英國，期間享用了每份要價1450英鎊（約新台幣6萬元）的金箔牛排引發輿論關注。越南一家麵店老闆事後拍攝了一段被認為在影射事件的短片，獲罪「反國家行為」遭判5年6個月。

越共將於2026年1月召開第14次全國代表大會（越共14大），誰會自高齡80歲、已3連任的阮富仲手中接下總書記職務，仍不明朗。不過，蘇林是其中一名潛在人選，他出任國家主席，被認為是為了競爭總書記做準備。

阮富仲今年1月曾被傳出身體狀況不佳。越南政壇自1月迄今，已有多名高官下台，包括前國家主席武文賞、前國會主席王廷惠（Vuong Dinh Hue）等，而這兩人角逐總書記的呼聲也很高。

越南國會20日起召開1個月的會議，於20日當天及今天分別選出陳青敏（Tran Thanh Man）與蘇林出掌國會主席與國家主席。然而在越共14大登場前，越南政壇仍存在許多不確定性。