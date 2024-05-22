紐西蘭軍隊裝備老舊、兵力短缺 保守派政府卻砍國防預算6.6％

紐西蘭軍隊正面臨裝備老舊、兵力短缺等問題及缺乏在區域承擔更重要角色的企圖心，但據紐西蘭國防部部長室提供的資料，紐西蘭保守派政府仍打算把下一年度軍事支出削減6.6%。

紐西蘭國防部長提供給路透社的首次曝光資料顯示，紐西蘭年度國防支出擬由至今年6月底結束現行年度的53億紐元，降至下一年度的49億5000萬紐元（約新台幣977億元）。

根據紐西蘭軍方規劃，在預計本月30日提交的新年度預算中，國防開支占國內生產毛額（GDP）比例，將由現行年度的1%降至下一年度的0.9%。

然而，近期幾份紐西蘭政府報告才對軍隊裝備老舊提出警告，紐軍也持續面臨難以招聘到及留住人員的問題。除了這些挑戰，紐西蘭政府還想要改善紐軍狀態、承擔更多區域和全球任務，也想評估加入澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）。

紐西蘭國防部長柯林斯（Judith Collins）透過電子郵件告訴路透社：「我一貫表明國防將需要更多資金，我也致力於支持國防。」她補充說，有關國防支出的重大決定，將在「國防能力計畫」（DefenceCapability Plan）6月完成後才做出。

紐西蘭若削減國防支出，將與澳洲、日本等許多其傳統夥伴國大相逕庭，這些國家為了因應中國在區域日益增強的軍事勢力，都正在增加國防支出。