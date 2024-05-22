跟進挪威！西班牙、愛爾蘭宣布承認「巴勒斯坦國」 以色列召回2大使
美聯社報導，繼挪威之後，愛爾蘭和西班牙皆宣布承認巴勒斯坦國。愛爾蘭總理哈里斯22日說，此舉是和挪、西兩國經協調一致的舉措，旨在幫助以色列與巴勒斯坦之間衝突朝向兩國解決方案進展，並說這對愛爾蘭及巴勒斯坦都是重要一天。
西班牙總理桑傑士22日也向國會宣布，西班牙會在28日承認巴勒斯坦國家地位。過去幾個月，工人社會黨籍的桑傑士出訪歐洲、中東數國，促進對承認巴勒斯坦國和加薩停火的支持。他已多次說過致力於承認巴勒斯坦國。
本月稍早，西班牙外交部長阿爾巴雷斯說，他已知會美國國務卿布林肯，表示西班牙政府將承認巴勒斯坦國。
英國廣播公司（BBC）報導，挪、西、愛承認巴勒斯坦國均會在28日生效。目前已有140個以上聯合國會員國承認巴勒斯坦國，但美國、英國等未正式承認。
稍早，以色列外交部長卡茲已下令召回駐愛、駐挪大使，指稱兩國企圖向巴勒斯坦人和世界傳達一訊息：「恐怖主義有利可圖」。
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