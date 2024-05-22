快訊

殺人未遂犯最新足跡曝光！搭捷運竄逃新北 高機率往「這裡」移動

中職／黃勇傳212萬債務怎麼來？每月卡費就6、7萬

16縣市有感！16:00花蓮規模5.2地震 最大震度4級

跟進挪威！西班牙、愛爾蘭宣布承認「巴勒斯坦國」 以色列召回2大使

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
愛爾蘭宣布承認巴勒斯坦國；圖為愛爾蘭總理哈里斯22日在都柏林舉行記者會。歐新社
愛爾蘭宣布承認巴勒斯坦國；圖為愛爾蘭總理哈里斯22日在都柏林舉行記者會。歐新社

美聯社報導，繼挪威之後，愛爾蘭西班牙皆宣布承認巴勒斯坦國。愛爾蘭總理哈里斯22日說，此舉是和挪、西兩國經協調一致的舉措，旨在幫助以色列與巴勒斯坦之間衝突朝向兩國解決方案進展，並說這對愛爾蘭及巴勒斯坦都是重要一天。

西班牙總理桑傑士22日也向國會宣布，西班牙會在28日承認巴勒斯坦國家地位。過去幾個月，工人社會黨籍的桑傑士出訪歐洲、中東數國，促進對承認巴勒斯坦國和加薩停火的支持。他已多次說過致力於承認巴勒斯坦國。

本月稍早，西班牙外交部長阿爾巴雷斯說，他已知會美國國務卿布林肯，表示西班牙政府將承認巴勒斯坦國。

英國廣播公司（BBC）報導，挪、西、愛承認巴勒斯坦國均會在28日生效。目前已有140個以上聯合國會員國承認巴勒斯坦國，但美國、英國等未正式承認。

稍早，以色列外交部長卡茲已下令召回駐愛、駐挪大使，指稱兩國企圖向巴勒斯坦人和世界傳達一訊息：「恐怖主義有利可圖」。

以色列 巴勒斯坦 愛爾蘭 挪威 西班牙

延伸閱讀

美國務卿強調團結各國維護台海穩定 確保北京不會單方面改變現狀

拜登政府獲國會跨黨派支持 不排除「適當回應」ICC對以國高層逮捕令

傳愛爾蘭今宣布承認巴勒斯坦國！以色列籲「別當哈瑪斯棋子」

美國務卿：團結全球維護台海穩定 確保中國維持現狀

相關新聞

跟進挪威！西班牙、愛爾蘭宣布承認「巴勒斯坦國」 以色列召回2大使

美聯社報導，繼挪威之後，愛爾蘭和西班牙皆宣布承認巴勒斯坦國。愛爾蘭總理哈里斯22日說，此舉是和挪、西兩國經協調一致的舉措...

影／誇張行徑全拍下！紐男跳海企圖抱摔虎鯨 當局怒轟「愚蠢」開罰了

網路上流傳的一隻影像顯示，紐西蘭一名男子從遊艇跳下海後，似乎企圖「抱摔」一頭虎鯨，引來保育部門抨擊他「駭人」和「愚蠢」。

日中執政黨幹部擬5月29日會談 可能觸及重啟政黨交流

日本聯合執政的自民黨與公明黨幹部，正協調5月29日跟屆時來訪的中共中央對外聯絡部部長劉建超舉行會談，預料會中將針對重啟日...

安華訪日會晤岸田！關心區域與國際議題 討論強化雙邊合作

馬來西亞首相安華今天起訪問日本出席第29屆亞洲的未來國際研討會，並會晤日本首相岸田文雄，針對雙方關心的區域與國際議題，及...

新航遇亂流迫降曼谷 馬來西亞外交部：大馬乘客機組員9傷

新加坡航空班機遇嚴重亂流緊急迫降曼谷，馬來西亞外交部今天證實，這架飛機上共有16名大馬人，其中9人包括一名機組人員受傷，...

全球高北極最後私人土地待售 挪威防戰略要地落中俄之手

北極地區戰略要地斯瓦巴群島（Svalbard archipelago）最後一塊私人土地即將出售，很可能吸引大陸注意，但挪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。