日中執政黨幹部擬5月29日會談 可能觸及重啟政黨交流

日本聯合執政的自民黨與公明黨幹部，正協調5月29日跟屆時來訪的中共中央對外聯絡部部長劉建超舉行會談，預料會中將針對重啟日中政黨間交流交換意見。

日本放送協會（NHK）報導，相關人士透露，負責中國共產黨對外交流工作的劉建超，此次應自民黨與公明黨邀請將於下週訪日。

根據目前規劃，正協調自民黨幹事長茂木敏充與公明黨代表（黨主席）山口那津男等人，最快在5月29日跟劉建超會談。

有關自公兩黨跟中國共產黨間的政黨交流，由於過去每年舉行一次左右的「日中執政黨交流協議會」，在2018年最後一次舉辦後暫告中斷，山口那津男去年11月訪問中國時，日中雙方對致力重啟上述交流機制達成共識。

因此，劉建超這次訪日與茂木等人會談時，預料將針對重啟政黨間交流交換意見。

每日新聞報導，此次將是劉建超2022年擔任中聯部部長後首度訪日。相關人士透露，劉建超被視為未來接任中國外交部長的熱門人選。