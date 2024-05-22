安華訪日會晤岸田！關心區域與國際議題 討論強化雙邊合作
馬來西亞首相安華今天起訪問日本出席第29屆亞洲的未來國際研討會，並會晤日本首相岸田文雄，針對雙方關心的區域與國際議題，及強化雙方關係與多面向合作交換意見，高科技、能源與環境、國防與安全等亦在討論之列。
安華（Anwar Ibrahim）今天起赴日本進行3天的工作訪問。
根據大馬外交部透過社群媒體平台臉書（Facebook）發表公告，來自亞太地區的政府、經濟與學術領袖將在第29屆亞洲的未來國際研討會（Nikkei Conference）分享區域議題觀點與討論亞洲在全世界的角色。
外交部指出，這也是安華從2020年11月就任首相以來首度參與這項國際研討會，他會在大會中發表演說。
外交部公告，大馬與日本已在2023年12月提升為「全面戰略夥伴關係」，安華這次訪日將與岸田文雄（Fumio Kishida）進行雙邊會議，為討論並進一步強化大馬與日本關係與多面向合作提供機會，其它如高科技、能源轉型與環境合作、國防與安全，以及高等教育合作等領域預計也在討論之列。
另外，安華與岸田文雄將就共同關心的區域和國際課題交換意見。
在經濟方面，外交部認為，日本是大馬的外國直接投資主要來源之一，在經濟領域有進一步的成長潛力，安華會與多名工業領袖共同討論。
根據外交部公告，截至2023年，日本企業在大馬創造34萬4120個就業機會，日本是大馬連續9年的第4大貿易夥伴國。
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