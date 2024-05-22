新航遇亂流迫降曼谷 馬來西亞外交部：大馬乘客機組員9傷

新加坡航空班機遇嚴重亂流緊急迫降曼谷，馬來西亞外交部今天證實，這架飛機上共有16名大馬人，其中9人包括一名機組人員受傷，在曼谷醫院接受治療。

新加坡航空公司一架客機在空中遭遇亂流緊急迫降泰國，新航聲明說，這架波音777-300ER型客機昨天從倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）起飛前往新加坡，途中遭遇嚴重亂流後轉降泰國曼谷，機上共有211名乘客及18名機組人員。

大馬外交部今天下午透過社群媒體平台臉書（Facebook）公告，機上有16名馬來西亞人，當中9人受傷，其中一人傷勢嚴重，但情況穩定，均在醫院接受治療。大馬駐曼谷大使館與當地醫院協調，探訪被送入醫院的大馬人，提供必要協助。

大馬外交部向此班機罹難者家屬致上最深的哀悼，期盼傷者早日康復。