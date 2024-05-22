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盤點世界紅樹林 保育組織示警：全球半數生態系面臨崩潰風險
今天發表的研究顯示，由於氣候變遷、森林砍伐和環境污染，全球一半的紅樹林生態系統面臨崩潰風險。
法新社報導，以「瀕危物種紅色名錄」聞名的國際自然保育聯盟（IUCN）首次盤點世界紅樹林，並對36個不同地區進行評估。
國際自然保育聯盟秘書長艾吉拉（Grethel Aguilar）表示，這份評估凸顯了協調保育紅樹林的迫切需求。
紅樹林分布於赤道附近，主要生長在海岸線和感潮河段的海水或鹹水中的樹木或灌木。
國際自然保育聯盟在國際生物多樣性日（International Day for Biodiversity）發布報告指出，其調查結果顯示，「所評估的紅樹林生態系統有50%面臨崩潰風險」，被歸類為脆弱、瀕危或極度瀕危。
根據這份評估報告，20%的紅樹林面臨嚴重崩潰風險。
紅樹林受到森林砍伐、開發、污染和水壩建設的威脅，因為海平面上升以及與氣候變遷相關的嚴重風暴更趨頻繁，紅樹林承受的風險持續增加。
世界上約15%海岸被紅樹林覆蓋，面積約15萬平方公里。
由於海平面上升，氣候變遷威脅1/3的紅樹林生態系。國際自然保育聯盟表示，據估計，以目前的速度，未來50年預計全球會有1/4的紅樹林被淹沒。
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