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俄發射低軌衛星 美評估為偵查和攻擊性太空武器

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國太空司令部（US Space Command）今天表示，俄羅斯上週發射一顆衛星，美國情報官員認為是一種能偵察和攻擊其他衛星的武器。

路透社報導，俄羅斯聯合號火箭（Soyuz rocket）5月16日從莫斯科以北800公里的普列塞茨克太空發射場（Plesetsk Cosmodrome）升空，在地球低軌道部署了包括COSMOS 2576在內至少9顆衛星。

COSMOS 2576是一種俄羅斯軍事「偵查」飛行器，美國官員長久以來譴責其魯莽的太空行為。

美國太空司令部發言人在給路透社的聲明中表示：「我們觀察到一些活動，評估它有可能是能在地球低軌道攻擊其他衛星的太空反制武器。」

聲明表示：「俄羅斯將這種新太空反制武器，部署在與美國政府衛星同樣的軌道上。」

COSMOS 2576與俄羅斯在2019年和2022年發射的衛星類似，這項聲明指的是俄羅斯過去在美國敏感間諜衛星附近部署衛星的戰略。

根據熟悉這些情報的美國官員，美國情報機構一直預期俄國會發射COSMOS 2576，並在這些衛星部署至太空軌道前向盟友通報美國的評估。這次發射也包括部署在不同軌道的民用衛星。

太空 美國 衛星

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