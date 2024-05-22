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日本沖繩大雨 那霸市針對逾11萬市民發避難指示

中央社／ 東京22日綜合外電報導

日本沖繩地方受到梅雨鋒面影響激烈降雨，當局接連發布各項警報，那霸市政府也在今天中午12時45分針對逾11萬市民發布警戒等級次高的「避難指示」，呼籲遠離危險場所前往避難。

日本放送協會（NHK）報導，面對大雨帶來土石災害的危險性非常高，那霸市政府已在中午12時45分針對市內的小祿地區及首里地區5萬3003個家戶共11萬3254人發布避難指示。

避難指示屬於5階段大雨警戒的第4級；最高等級是第5級。避難指示意指極可能發生災情，地方政府再度呼籲民眾撤離家園，尚未撤離民眾應馬上撤離；如果此時要前往避難所顯有危險，應找尋附近安全地點或比建物高的地方避難，確保自身安全。

沖繩時報報導，受到梅雨鋒面影響，沖繩地方大氣呈現不穩定狀態，沖繩本島降雨多的地方恐出現50毫米時雨量的非常激烈降雨。

沖繩氣象台先是在今天上午9時15分針對沖繩本島中南部發布「大雨警報」及「洪水警報」，接著又在11時25分之前針對南城市等地發布「土石災害警戒情報」，呼籲對象地區民眾即早做好避難準備。

日本 沖繩 警報

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