阿根廷總統再挑釁 西班牙憤而「永久」召回大使

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）今天繼續對西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）出言不遜；與此同時，西班牙政府宣布「永久」召回大使，兩國外交關係惡化。

綜合法新社與路透社報導，米雷伊指稱桑傑士是「傲慢的社會主義者」，有「自卑情結」，還建議他去做心理諮商。

米雷伊日前造訪馬德里時，暗指桑傑士有個「貪腐的妻子」，西班牙隨即於上週末召回駐布宜諾斯艾利斯大使。

西班牙總理夫人葛梅茲（Begona Gomez）因被維權團體控訴以權謀私和商務貪腐而接受法院調查，但馬德里檢察單位基於缺乏證據，請求撤銷此案。

西班牙外交部長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）說，被召回的大使「最終確定待在馬德里。阿根廷不再駐有西班牙大使」。

阿爾巴雷斯在記者會上說：「一國元首來到別國首都侮辱其制度，公然干預內政，這種事前所未見。」

他還說：「我們沒興趣也不想讓情勢惡化，但西班牙政府有義務捍衛制度的尊嚴與主權，尤其當侵犯行為發生在西班牙首都。」

阿爾巴雷斯說，西班牙駐阿根廷大使館將由代辦掌理；他還說，意識形態的歧異可以討論，但「有些事情沒得談」。

米雷伊隨即回應，稱西班牙的行動「荒謬，是傲慢社會主義者的典型做法」。

接著米雷伊又在社群平台X上繼續挑釁桑傑士，表示他將於6月21日再次前往馬德里領一座自由主義機構頒發的獎項。

米雷伊寫道：「我們來瞧瞧他血液裡的極權主義有多深…來瞧瞧他深重的自卑情結是否允許西班牙自由主義者頒獎給我本人。」

米雷伊的發言人阿多尼（Manuel Adorni）今天稍晚試圖緩頰說，阿根廷「在任何情況下」都不會相應地召回駐西班牙大使。

阿多尼說：「我們的兄弟關係與這件事無關…我們從未有過要從一個像西班牙這樣友好的國家召回大使的荒誕想法。」