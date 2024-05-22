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台灣新任正副總統就任 巴西樞機主持祈福彌撒

中央社／ 聖保羅21日專電

巴西代表處邀請巴西利亞主教座堂於今天舉行「為台灣新任總統、副總統就任及台海與世界和平祈福彌撒」，增進巴西各界對新政府理念瞭解。

彌撒由巴西樞機主教柯斯塔（Dom Paulo CezarCosta）擔任主祭，友邦教廷駐巴西大使迪誇特羅（Dom Giambattista Diquattro）擔任輔祭神長。

柯斯塔樞機於祈禱意向中祝賀賴總統及蕭副總統就任，肯定台灣近年在政府與人民共同努力下，充分實現經濟繁榮發展與深化民主理念，相信新政府將持續為台灣民眾營造安居樂業的美好家園、捍衛自由人權、增進民生樂利，並向主耶穌祈求，讓台灣民眾在新政府帶領下，為國民幸福、社會和諧以及國家發展創造光明前景。

柯斯塔樞機關心全球多處戰爭情勢，殃及無辜，期盼和平早日到來；並邀請出席教友同為台海與世界和平祈禱。

駐巴西代表廖志賢在彌撒典禮致詞表示，台灣作為民主燈塔，再次透過和平有序之選舉，向世界展示台灣民眾堅定維護自由、民主與人權之決心。賴總統與蕭副總統就職，不僅象徵台灣政局新氣象，更代表台灣人民對未來的希望和期盼。

透過本次神聖儀式，共同向上主祈求智慧與勇氣，促進台海與世界和平穩定。願台灣與巴西及全球擁有共同價值觀之國家緊密團結，共同實現和平與幸福之未來。

除駐巴西代表處全體同仁外，還有海地、巴拉圭、瓜地馬拉等友邦國家派駐巴西大使出席彌撒，其他參加彌撒教友約百餘人，共同祝賀台灣新政府，祈求台海及世界和平。

人權 台海 巴西

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