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新航客機疑遇晴空亂流釀1死多傷 ！死者身分曝 131名乘客已轉抵星國

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
新加坡航空一架從英國飛往新加坡的客機，21日下午飛至緬甸上空時遭遇嚴重亂流，緊急迫降曼谷，造成1人死亡、多人受傷。新華社
新加坡航空一架從英國飛往新加坡的客機，21日下午飛至緬甸上空時遭遇嚴重亂流，緊急迫降曼谷，造成1人死亡、多人受傷。新華社

新加坡航空一架從英國飛往新加坡的客機，21日下午飛至緬甸上空時遭遇嚴重亂流，高度在5分鐘內驟降了1800公尺，客機隨後緊急降落曼谷蘇凡納布機場，73歲英國籍乘客疑似心臟病發身亡，曼谷一間醫院透露，共收治71名受傷乘客，當中6人嚴重。

涉事的波音777-300ER客機，載有211名乘客及18名機員。新加坡航空指出，涉事客機131名乘客及12名機員，今天清晨5時許已由泰國抵達新加坡樟宜機場，公司已為乘客安排交通前往住宿地方，也替需要轉機的乘客安排住宿。目前仍有79名乘客和6名機員在泰國，包括要接受治療的傷者及其家屬，新航派遣的小組正在泰國提供協助。

CNN報導，死者為73歲英國男子基欽（Geoff Kitchen）。

曼谷蘇凡納布機場總經理Kittipong Kittikachorn在記者會上表示，初步調查顯示死者患有心臟病，並指驗屍過程仍在進行中。

英國媒體報導稱基欽為桑伯里音樂劇團（TMTG）團員，在該劇團演出至少35年，劇團在臉書上稱，基欽是一名極其真誠和正直的紳士，總為團隊做正確的事，亦向基欽家屬表達哀悼之意，請求大眾給予隱私。

英國外交部向CNN說，正在協助一名在新航航班上身亡的英國乘客家屬。

Kittipong Kittikachorn稱，7名乘客傷勢嚴重，23名乘客和9名機組員傷勢中等，16名傷勢較輕者在醫院接受治療，14人在機場接受治療。

泰國曼谷三美泰席娜卡琳醫院（Samitivej Srinakarin Hospital）隨後發聲明稱，已收治71名受傷乘客，當中6人傷勢嚴重。

新加坡總理黃循財對事件感到難過和震驚，向死者親屬致哀，指新加坡正與泰國當局密切合作，盡力為乘客和機員提供支援。交通安全調查局亦與泰國當局聯繫，將派員到曼谷調查事故。美國國家運輸安全委員會也將派遣一名代表和4名技術顧問，支援新加坡團隊。

初步資料顯示，涉事新航客機可能是遇到「晴空亂流」。專家指出，「晴空亂流」與暴風雨無關，難以目測，現今科技也難以預測，而隨著全球暖化，「晴空亂流」會愈加常見，建議乘客在客機上保持警惕，在座位時要繫上安全帶。

新加坡航空客機遇亂流意外，圖非事發客機。路透
新加坡航空客機遇亂流意外，圖非事發客機。路透

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