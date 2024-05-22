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賴總統就職 以色列媒體：台灣將壯大實力達和平目標

中央社／ 特拉維夫22日專電

以色列銷量第一的「最新消息報」以「台灣新任總統宣示：台灣將壯大實力達到和平目標」為題，大篇幅報導總統賴清德就職演說及慶典節目展多元文化、族群融合和國軍實力。

這篇報導是以色列資深記者艾賀納（ItamarEichner）由以色列最大媒體集團「最新消息集團」所屬的「新消息報網站」（Ynet）和銷量第一報紙「最新消息報」（Yedioth Ahronoth）共同特派前往台北採訪報導。

艾賀納認為，在中國威脅進犯台灣的陰影籠罩下，賴總統宣誓就職，驗證台灣民主再次成功抗衡外部壓力，且在就職演說中也特別表示「希望中國正視台灣存在的既定事實」，同時強調戰爭沒有贏家，和平是唯一選項。

除了介紹賴總統的醫生和礦工之子背景及其政治歷程，文中也提到賴總統曾於2016年，以台南市長身分到以色列參加以國外交部舉辦的市長會議，會見當時總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和耶路撒冷市長巴卡（Nir Barkat）。

艾賀納引述賴總統的演說內容，強調俄烏戰爭、以哈戰爭及中國軍事行動對全球和平的挑戰，賴總統所強調的「以實力求和平」，主張台灣要展現威懾力量，防止戰爭，並與其他民主國家盟友合作，希望中國尊重台灣人民的選擇，並通過對話和友好的舉措來促進兩岸關係。

艾賀納指出，台灣政府嚴拒中國施壓「統一」，大部分台灣民眾也拒絕被中共統治，但中國國家主席習近平強調「統一台灣不可避免」，近幾年對台政策也越來越挑釁。例如中國幾乎每天派軍機擾台，模擬「封鎖」（blockade）台灣情境，也意在對日益緊密的台美關係釋放威脅訊息，特別是前總統蔡英文去年過境美國、前年美國前眾議院議長裴洛西（NancyPelosi）訪台時。

此外，報導也提到就職典禮以台灣空軍戰機展演，展現國防實力，最後以賴總統及蕭副總統與台灣孩童共舞作結，其特別安排青年及孩童參演，顯示台灣政府表彰支持維持台海現狀的年輕世代，現場約2萬人出席慶祝。

「最新消息報集團」是以色列第一大媒體集團，每天觸及約400萬閱聽人，占以色列總人口40%。此篇文章以相當篇幅在紙本及網站同步報導賴總統就職演說內容，以及台灣在全球地緣政治及和平穩定重要性，有助增加以國各界對台灣了解。

以色列 俄烏戰爭 美國

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