英國退役軍人被控為港府情蒐 警方：已於19日身亡

中央社／ 倫敦21日專電

37歲的英國前海軍陸戰隊員崔克特近日被控違反英國「國家安全法」、為香港情報機關工作，曾於13日出庭應訊。警方今天公布，崔克特已於19日身亡，調查進行中，將擇日驗屍。

崔克特（Matthew Trickett）與衞志良（Chi Leung Wai，又名Peter Wai，音譯）和袁松彪（Chung Biu Yuen，又名Billy Yuen）一同被控為香港情報機關非法從事監控、資訊蒐集等活動，主要對象包括旅英香港異議人士。

這3人並被控曾企圖強行闖入民宅，他們都在5月初遭逮捕。

其中，衞志良是英國邊境部隊（Border Force）成員，被捕前派駐英國最大國際機場倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport），並自稱有超過20年的英國軍警界和私人保全經驗。袁松彪則是退休港警，被捕前為香港駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理。

崔克特是英國內政部移民管理警察，2007至2013年曾於海軍陸戰隊服役。今年2月加入內政部前，他曾是希斯羅機場邊境部隊成員。

崔克特等人5月13日曾在倫敦西敏區治安法庭（Westminster Magistrates' Court）出庭應訊、確認個人資料，原定下一次出庭日期為5月24日，未料警方今天公布，崔克特已於19日下午身亡。

他是在生前居住的英格蘭東南部波克郡（Berkshire）美登赫鎮（Maidenhead）境內公園被發現。

根據轄區內泰晤士河谷警局（Thames Valley Police）發布的資料，19日下午5時15分，經民眾報案，員警趕赴公園現場，並對當場發現的男子實施急救，不幸最後被迫宣告該名男子死亡。

警方指出，調查仍在進行，目前暫定調為「死因不明」，將擇日驗屍。

警方表示，經確認身分，今天可證實該名男子為崔克特，他的家人已被告知死訊。

13日出庭後，崔克特等3人獲准保釋，但遭限制出境，只能在固定地址過夜，且每週須至固定警局報到。崔克特生前就是向泰晤士河谷警局報到。

崔克特被捕後遭羈押期間曾向看守所員警提到，一旦獲釋，他可能會自殺。13日開庭期間，檢方曾因此質疑是否該讓崔克特獲准保釋。出庭後，崔克特被發現未馬上離開法院，而是在法院內停留多時後，最後才掩面狂奔離去。

一名家人向英國「泰晤士報」（The Times）表示，崔克特是個「正常的好孩子」，家人都為他曾在陸戰隊服役感到驕傲。

一位鄰居告訴「每日電訊報」（Daily Telegraph），崔克特「親切有禮」，但「在國外的時間比在國內多」。

駐倫敦香港經貿辦疑似捲入間諜案，為英中關係再添波瀾。

中國駐英大使館13日發布聲明，譴責英方「編造藉口、無理指責香港特區政府」，並提到已向英方提出嚴正交涉。14日，在外交大臣卡麥隆（David Cameron）指示下，英國外交部召見中國駐英大使鄭澤光。

英國外交部事後指出，英方「毫不含糊」地向中方闡明，中國近期以英國為目標的網路攻擊、間諜活動以及懸賞通緝旅英港人等行為，令人無法接受。

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