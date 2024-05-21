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法屬新喀里多尼亞暴動未歇 首架撤僑飛機抵澳洲

中央社／ 布里斯本21日綜合外電報導

法屬太平洋群島新喀里多尼亞（New Caledonia）上週發生暴動及趁火打劫事件，導致數以千計遊客滯留當地。一架澳洲軍機今晚搭載受困當地的該國旅客返抵布里斯本。

法新社報導，澳洲皇家空軍（Royal Australian AirForce，RAAF）C-130力士運輸機（C130 Hercules）搭載這批遊客返抵布里斯本（Brisbane）。這是新喀里多尼亞5月13日爆發動亂之後的首架撤僑班機。

新喀里多尼亞13日經歷一夜激烈暴動，因為法國國會可能通過引發爭議的投票制度變革，惹惱當地獨派勢力。

這是當地1980年代發生致命動亂至今最嚴重的暴力情勢，有安全部隊車輛遭到開槍及縱火焚燒，商店遭到洗劫，至少已有數百人被捕。

新喀里多尼亞首府努美阿（Noumea）主要國際機場仍未重啟商業航班，導致數以千計遊客被迫滯留當地。

多日以來，澳洲及紐西蘭軍方一直處於待命狀態，等待法國當局發出救援航班可以出發前往當地的警報解除訊號。

澳洲2架軍機及紐國1架軍機今天終於得以急速飛越珊瑚海（Coral Sea）和塔斯曼海（Tasman Sea），前往努美阿更易進入的國內線馬根塔機場（Magenta Airport）接載乘客。

法國政府發言人塞維諾特（Prisca Thevenot）今天表示，總統馬克宏（Emmanuel Macron）將親自造訪發生暴動的新喀里多尼亞。

塞維諾特指出，馬克宏「最快將於今晚啟程」，希望安撫當地民眾情緒。

法國 澳洲 馬克宏

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